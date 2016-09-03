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МИД РФ: Москва обеспокоена планами Израиля по строительству на палестинских территориях

Политика
3 сентября, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
С начала текущего года было утверждено сооружение около 2600 единиц жилья, более 750 из которых одобрены постфактум
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© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Планы Израиля по строительству нового жилья в поселениях на оккупированных палестинских территориях вызывают серьезное беспокойство, такие действия отрицательно сказываются на возобновлении переговоров по ближневосточному урегулированию.

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Об этом сообщили в МИД РФ.

"В Москве с серьезной обеспокоенностью восприняты сообщения об одобрении властями Израиля строительства 285 новых единиц жилья в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, а также одновременной легализации задним числом в поселении Офарим 179 поселенческих построек, возведенных без соответствующих официальных разрешений, - отметили в МИД РФ. - Таким образом, с начала текущего года было утверждено сооружение около 2600 единиц жилья, более 750 из которых одобрены постфактум".

В МИД РФ указали, что принципиальная позиция России и всего международного сообщества заключается в том, что подобная активность на оккупированных палестинских территориях противозаконна. "Считаем, что реализация упомянутых израильских проектов негативно скажется на прилагаемых усилиях по созданию условий для возобновления мирных переговоров по двухгосударственному урегулированию", - добавили в министерстве иностранных дел.

31 августа стало известно, что правительство Израиля одобрило новые планы по строительству жилья для еврейских переселенцев на Западном берегу реки Иордан. Подобные действия неоднократно подвергались критике со стороны участников "квартета" международных посредников (Россия, США, ЕС, ООН) по ближневосточному урегулированию.

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