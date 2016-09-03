Путин и Эрдоган обсуждают вопросы восстановления полноформатного сотрудничества

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Ханчжоу обсуждают вопросы восстановления полноформатного сотрудничества двух стран и продвижения взаимодействия в сфере энергетики.
"Рад возможности встретиться, переговорить о том, как идет выполнение наших договоренностей, достигнутых в ходе Вашего визита в Россию, в Санкт-Петербург", - обратился российский лидер к своему турецкому коллеге в начале беседы. "Конечно, много еще нужно сделать для восстановления полноформатного сотрудничества по всем направлениям. Мы об этом как раз сегодня поговорим", - добавил президент РФ.
Эрдоган в свою очередь также выразил настрой на рассмотрение всех вопросов двустороннего сотрудничества, которые поднимались на петербургской встрече лидеров двух стран в минувшем августе. "Будет возможность рассмотреть вопросы и энергетической тематики, потому что есть некоторое развитие в этой области", - продолжил президент Турции, отметив, что есть шаги, которые необходимо предпринять, чтобы продвинуться в данной сфере еще дальше.
Перед началом беседы Путин и Эрдоган приветствовали друг друга, а также обменялись рукопожатиями с каждым из участников переговоров с обеих сторон. При этом сама протокольная часть беседы проходила в непринужденной атмосфере. Так, после того как оба лидера отметили, что в переговорах участвуют представительные делегации, а Эрдоган среди прочих участников встречи назвал главу национальной разведывательной службы Турции, Путин пошутил: "Если глава разведслужбы есть, тогда нам не о чем говорить, он вам уже, наверное, все доложил".
Путин также с иронией отметил, что министры иностранных дел двух стран на этих переговорах смогут посоревноваться в красноречии.
Эрдоган выразил благодарность российскому руководству за возобновление чартерного авиасообщения между двумя странами. Этот вопрос обсуждался на его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в китайском Ханчжоу.
Глава российского государства в начале беседы отметил, что в последнем телефонном разговоре с ним Эрдоган обратил внимание на то, что принятые ранее "решения исполняются медленнее, чем нам бы хотелось". "В частности, Вы сказали, что пока не выполняются наши договоренности о возобновлении чартерных рейсов. Как Вы видите, 28 числа прошлого месяца правительство РФ подписало соответствующее распоряжение, а вчера в Турцию прилетел первый чартер с российскими туристами", - сказал Путин, отметив, что российских туристов принимали в Турции очень тепло.
"Я прежде всего хочу поблагодарить. Да, действительно, чартерные рейсы начались, первый рейс был вчера", - сказал в ответном слове Эрдоган.
Путин выразил уверенность, что турецкому руководству удастся полностью нормализовать ситуацию в стране, в том числе в сфере борьбы с терроризмом.
"Мы рады тому, что нормализуется внутриполитическая жизнь в Турции", - сказал российский лидер на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в китайском городе Ханчжоу.
"Видим, что Турция переживает непростые времена, борется с терроризмом и сталкивается с серьезными террористическими преступлениями", - продолжил Путин. Президент РФ отметил, что обе стороны уже неоднократно высказывали свою позицию по борьбе с террором. "Уверен, что Вам - собственно, уже удалось - но удастся полностью нормализовать ситуацию в стране и двигаться дальше по пути нашего взаимодействия", - обратился Путин к Эрдогану.