Кадыров призвал к нейтрализации сторонников терроризма

ГРОЗНЫЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров осудил терроризм и призвал к борьбе со сторонниками терроризма в пределах России и за рубежом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Террористические акты унесли жизни многих тысяч человек на всей планете. Я хочу еще раз напомнить, что с врагом, замышляющим пролить кровь сотен и тысяч людей, нельзя любезничать. Он должен предстать перед судом или быть нейтрализованным", - считает Кадыров.

Терроризм! Это слово стало одним из самых повторяемых в течение двух последних десятилетий. Террористические акты унесли жизни многих тысяч человек на всей планете. Одним из первых удар международных террористов приняли на себя чеченский народ и вся Россия. Сегодня вся страна отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Основной вклад в эту борьбу внесли Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и Его соратники. Ахмат-Хаджи более двадцати пяти лет назад первым открыто заявил, что ваххабисты являются псами Ада, призвал всех здравомыслящих людей восстать против них. Он публично осуждал деятельность идеологов ваххабизма Багаутдина Кизилюртовского, Ислама Халимова, Исы Умарова, Мовлади Удугова. Ахмат-Хаджи был единственным человеком, потребовавшим высылки из Чечни и России главаря террористов и резидента западных спецслужб Хаттаба. Он проводил массовые мероприятия, разъясняя, какое зло несут Чечне и всей России Хаттаб, Басаев и другие террористы. Ахмат-Хаджи и тысячи его соратников (да примет Всевышний Аллах их газават) ценой собственных жизней заслонили собой всю Россию. Сегодня руководство России во главе с Президентом страны Владимиром Путиным прилагает огромные усилия, чтобы выкорчевать терроризм в его же логове, чтобы не дать ему дотянуть щупальца до нашего Отечества. К сожалению, в этой борьбе есть и потери. В марте 2016 года в Сирии, находясь в тылу террористов, вызвав огонь на себя, героически погиб Александр Прохоренко. Ему посмертно присвоено звание Героя России. В День солидарности мы торжество назвали именем Александра Прокопенко улицу, проходящую рядом с парламентом ЧР. Мы твёрдо убеждены, что народ должен помнить своих героев! Я хочу ещё раз напомнить, что с врагом, замышляющим пролить кровь сотен и тысяч людей, нельзя любезничать. Он должен предстать перед судом или быть нейтрализованным. Да смилостивится Аллах над жертвами террора! #Кадыров #Россия #Чечня #Солидарность #Террор Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 3 2016 в 10:24 PDT

Он отметил вклад в борьбу с терроризмом первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, а также поддержал нынешние действия России в Сирии по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Многочисленные акции, прирученные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошли в субботу в Грозном. Представители власти и активисты общественных молодежных организаций возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших во время терактов жителей республики и сотрудников правоохранительных органов.

День солидарности в борьбе с терроризмом был учрежден в соответствии с федеральным законом РФ "О днях воинской славы (победных днях) России" в редакции от 21 июля 2005 года. Памятная дата приурочена к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. В этот день по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.