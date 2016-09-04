Путин: в Москве надеются повысить уровень отношений с Лондоном в политике и экономике

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ХАНЧЖОУ (Китай), 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй выразил надежду, что отношения между двумя странами удастся вывести на более высокий уровень и в политической сфере, и в экономике.
"Мне очень приятно встретится с вами и познакомиться лично и поздравить вас с избранием премьер-министром Великобритании. Для всех понятно, что перед вами и перед вашей командой стоят сложные задачи, но перед нами перед всеми стоят сложные задачи. Мы желаем вам успехов и надеемся, что нам удастся вывести наши двусторонние отношения на более высокий уровень, чем они находятся на сегодняшний день. Здесь нам точно есть чем заниматься и в политической сфере, и в сфере экономики", - сказал Путин.
Встреча лидеров началась в китайском Ханчжоу в преддверии открывающегося здесь сегодня саммита G20.
Путин уже говорил с Мэй по телефону 9 августа, когда поздравлял ее с назначением на пост. Тогда, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам двусторонних отношений, которые "находятся практически в замороженном состоянии".
С российской стороны во встрече участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, со стороны Великобритании - помощники премьера Фиона Хилл и Ник Тимоти, а также советник по нацбезопасности Марк Лайалл- Грант.