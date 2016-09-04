Рябков: встреча БРИКС в Ханчжоу стала одной из самых успешных за историю объединения

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Неформальный саммит БРИКС, состоявшийся в воскресенье в китайском городе Ханчжоу, стал одной из самых успешных встреч лидеров этого формата, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В Ханчжоу состоялся неформальный саммит БРИКС, который, на мой взгляд, был одним из самых продуктивных за все время существования объединения", - сказал он журналистам. По его словам, лидеры зафиксировали высокую степень общности подходов по всем вопросам. Он назвал важным проведение таких встреч накануне саммитов "Группы двадцати".

Рябков пояснил, что БРИКС начинает играть роль некоего генератора идей, если не лидера в рамках "двадцатки". По его словам, "глубоко ошибаются те, кто пытается рассмотреть признаки какого-то кризисного развития БРИКС".

Неформальная встреча глав государств и правительств стран - участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) состоялась началом саммита "Группы двадцати". Руководители государств "пятерки" обсудили вопросы взаимодействия в рамках БРИКС и повестку предстоящего саммита "Группы двадцати". В частности, лидеры обменялись мнениями по широкому спектру важных вопросов глобальной политики, безопасности, экономики и глобального управления, вызывающих общую обеспокоенность. Они констатировали, что страны БРИКС сталкиваются с новыми вызовами собственному экономическому развитию, и признали, что перспективы и темпы экономического роста стран БРИКС останутся важным двигателем глобального экономического роста.

G20. Хроника работы саммита