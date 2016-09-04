Путин считает важным, что действия ВКС РФ позволили сохранить государственность Сирии

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Действия российских ВКС позволили сохранить государственность в Сирии и нанесли очень серьезный удар по террористам.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) "на полях" саммита G20 в китайском Ханчжоу.

Он отметил, что наиболее опасная ситуация с точки зрения угрозы терроризма сложилась в Сирии, в связи с чем Москва и откликнулась в прошлом году на просьбу официального Дамаска помочь в борьбе с террористическими группировками.

"Действия российских Воздушно-космических сил позволили нанести очень серьезный удар по террористам, по их инфраструктуре, сохранить сирийскую государственность, что на самом деле, на мой взгляд, является абсолютно ключевым элементом", - констатировал Путин.