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Путин считает важным, что действия ВКС РФ позволили сохранить государственность Сирии

Политика
4 сентября, 14:00 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
Президент РФ также отметил, что российские Воздушно-космические силы позволили нанести очень серьезный удар по террористам
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Действия российских ВКС позволили сохранить государственность в Сирии и нанесли очень серьезный удар по террористам.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) "на полях" саммита G20 в китайском Ханчжоу.

Он отметил, что наиболее опасная ситуация с точки зрения угрозы терроризма сложилась в Сирии, в связи с чем Москва и откликнулась в прошлом году на просьбу официального Дамаска помочь в борьбе с террористическими группировками.

"Действия российских Воздушно-космических сил позволили нанести очень серьезный удар по террористам, по их инфраструктуре, сохранить сирийскую государственность, что на самом деле, на мой взгляд, является абсолютно ключевым элементом", - констатировал Путин.

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