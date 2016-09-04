Путин и Обама договорились об отдельной беседе на саммите G20

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама пока не имели возможность побеседовать "на полях" саммита "двадцатки" в китайском Ханчжоу, но договорились об отдельной встрече. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока лидеры только поздоровались", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, удалось ли Путину и Обаме побеседовать. "Условились переговорить отдельно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что "на полях" саммита в Ханчжоу не исключена встреча Путина и Обамы, хотя официально такая встреча не согласована. В предыдущий раз президенты лично встречались на климатической конференции в Париже в конце ноября прошлого года. Двумя неделями ранее у них были контакты "на ногах" во время саммита G20 в турецкой Анталье.

В 2016 году президенты РФ и США несколько раз общались по телефону.