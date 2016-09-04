Путин: экспансия ИГ стала реальным вызовом безопасности для всех стран

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Разжигание извне нестабильности на Ближнем Востоке превратило регион в плацдарм для международного терроризма, угрожающего всем странам, включая Россию. Такое мнение высказал в воскресенье президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров БРИКС "на полях" саммита G20 в китайском Ханчжоу.

Президент РФ подчеркнул, что "спровоцированные извне гражданские войны, дезинтеграция госструктур" в Ираке, Ливии и Йемене превратили ближневосточный регион "в пространство хаоса и плацдарм для международного терроризма, который всех нас беспокоит", а также спровоцировали неконтролируемую волну миграции.

"Экспансия ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) и объединившихся под его знаменами экстремистов всех мастей стала реальным вызовом безопасности, в том числе для наших стран, и для России, для ее южных границ", - констатировал Путин.

По его словам, конфликтный потенциал в мире растет, в том числе из-за обостряющихся противоречий между странами и неравномерности их развития.

"Мы видим, что в мире действительно обостряются противоречия, усиливается неравномерность в развитии между богатыми и бедными странами, ужесточается борьба за ресурсы, за доступ к рынкам сбыта, контроль за транспортными артериями - на этом фоне растет и конфликтный потенциал, множатся очаги напряженности", - сказал российский лидер.

Конфликт в Сирии

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Также Путин указал, что окончательное урегулирование конфликта в Сирии может быть достигнуто только политическими средствами.

Российский лидер напомнил, что России вместе с другими партнерами удалось установить в ряде районов Сирии режим прекращения огня, начать межсирийские переговоры. "Окончательно конфликты подобного рода могут быть решены исключительно политическими средствами", - сказал президент РФ.

Путин также подчеркнул, что "реально противостоять угрозам терроризма можно только объединив усилия всех заинтересованных государств".

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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