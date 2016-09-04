Путин: экспансия ИГ стала реальным вызовом безопасности для всех стран

Глава ЦИК пообещала бороться с нарушениями на выборах вплоть до отмены результатовПолитика 4 сентября, 15:26
Фетисов: реформы WADA призваны сделать из него аналог Интерпола по борьбе с допингомСпорт 4 сентября, 15:16
В Петербурге открыли памятник Сергею ДовлатовуКультура 4 сентября, 14:57
Путин: экспансия ИГ стала реальным вызовом безопасности для всех странПолитика 4 сентября, 14:47
"Нашего маленького поселка больше нет": паводок в Приморье глазами местных жителейПроисшествия 4 сентября, 14:46
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20Международная панорама 4 сентября, 14:34
Глава ФСБР Михаил Мамиашвили возглавил технический комитет Объединенного мира борьбыСпорт 4 сентября, 14:34
Путин: ситуация с ВТО и созданием "закрытых" торговых объединений вызывает обеспокоенностьЭкономика и бизнес 4 сентября, 14:15
Путин: волатильность рынков и долги развитых стран сдерживают рост мировой экономикиЭкономика и бизнес 4 сентября, 13:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Разжигание извне нестабильности на Ближнем Востоке превратило регион в плацдарм для международного терроризма, угрожающего всем странам, включая Россию. Такое мнение высказал в воскресенье президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров БРИКС "на полях" саммита G20 в китайском Ханчжоу.
Президент РФ подчеркнул, что "спровоцированные извне гражданские войны, дезинтеграция госструктур" в Ираке, Ливии и Йемене превратили ближневосточный регион "в пространство хаоса и плацдарм для международного терроризма, который всех нас беспокоит", а также спровоцировали неконтролируемую волну миграции.
"Экспансия ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) и объединившихся под его знаменами экстремистов всех мастей стала реальным вызовом безопасности, в том числе для наших стран, и для России, для ее южных границ", - констатировал Путин.
По его словам, конфликтный потенциал в мире растет, в том числе из-за обостряющихся противоречий между странами и неравномерности их развития.
"Мы видим, что в мире действительно обостряются противоречия, усиливается неравномерность в развитии между богатыми и бедными странами, ужесточается борьба за ресурсы, за доступ к рынкам сбыта, контроль за транспортными артериями - на этом фоне растет и конфликтный потенциал, множатся очаги напряженности", - сказал российский лидер.
Также Путин указал, что окончательное урегулирование конфликта в Сирии может быть достигнуто только политическими средствами.
Российский лидер напомнил, что России вместе с другими партнерами удалось установить в ряде районов Сирии режим прекращения огня, начать межсирийские переговоры. "Окончательно конфликты подобного рода могут быть решены исключительно политическими средствами", - сказал президент РФ.
Путин также подчеркнул, что "реально противостоять угрозам терроризма можно только объединив усилия всех заинтересованных государств".
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС