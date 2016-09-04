Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: экспансия ИГ стала реальным вызовом безопасности для всех стран

Политика
4 сентября, 14:47 UTC+3 /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
По словам президента РФ, конфликтный потенциал в мире растет, в том числе из-за обостряющихся противоречий между странами и неравномерности их развития
Материал из 1 страницы
© John Moore/Getty Images

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Разжигание извне нестабильности на Ближнем Востоке превратило регион в плацдарм для международного терроризма, угрожающего всем странам, включая Россию. Такое мнение высказал в воскресенье президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров БРИКС "на полях" саммита G20 в китайском Ханчжоу.

Президент РФ подчеркнул, что "спровоцированные извне гражданские войны, дезинтеграция госструктур" в Ираке, Ливии и Йемене превратили ближневосточный регион "в пространство хаоса и плацдарм для международного терроризма, который всех нас беспокоит", а также спровоцировали неконтролируемую волну миграции.

"Экспансия ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) и объединившихся под его знаменами экстремистов всех мастей стала реальным вызовом безопасности, в том числе для наших стран, и для России, для ее южных границ", - констатировал Путин.

По его словам, конфликтный потенциал в мире растет, в том числе из-за обостряющихся противоречий между странами и неравномерности их развития.

"Мы видим, что в мире действительно обостряются противоречия, усиливается неравномерность в развитии между богатыми и бедными странами, ужесточается борьба за ресурсы, за доступ к рынкам сбыта, контроль за транспортными артериями - на этом фоне растет и конфликтный потенциал, множатся очаги напряженности", - сказал российский лидер.

Конфликт в Сирии

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

Также Путин указал, что окончательное урегулирование конфликта в Сирии может быть достигнуто только политическими средствами.

Российский лидер напомнил, что России вместе с другими партнерами удалось установить в ряде районов Сирии режим прекращения огня, начать межсирийские переговоры. "Окончательно конфликты подобного рода могут быть решены исключительно политическими средствами", - сказал президент РФ.

Путин также подчеркнул, что "реально противостоять угрозам терроризма можно только объединив усилия всех заинтересованных государств".

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
БРИКС Саммит G20 Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
2
СМИ: Гулмурод Халимов стал новым главарем террористической группировки ИГ
3
Один человек погиб в результате стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Кирилл Дмитриев: технология гиперпетли может стать прорывной для России
6
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
7
"Серьезные разногласия": как Россия и США пытаются договориться по Сирии
Темы дня
Реклама