Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин участвует в торжественном приеме в честь глав делегаций стран G20

Политика
4 сентября, 15:14 дата обновления: 4 сентября, 15:24 UTC+3 /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
На официальном приеме все главы делегаций сидели за одним столом, причем президенты России и США расположились в разных его концах
Материал из 1 страницы

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин участвует в торжественном приеме в честь глав делегаций государств-участников "Группы двадцати", приглашенных стран и международных организаций.

Прием проходит в одной из резиденций в Ханчжоу, расположенной в живописном парке на берегу озера Сиху. Здесь, в зале официальных встреч гостей приветствовал председатель КНР Си Цзиньпин с женой Пэн Лиюань.

Смотрите также
Двадцать крупнейших экономик: как работает формат G20

Несмотря на то, что прием предполагает, что гости приходят с супругами, больше половины из них пришли в одни. Так, в одиночестве на торжественный прием пришел президент Франции Франсуа Олланд, премьер Японии Синдзо Абэ, президент США Барак Обама, председатель Совета министров Италии Маттео Ренци и другие. Без мужей пришли канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Владимир Путин, который развелся со своей бывшей супругой Людмилой в 2013 году, также пришел без пары.

Во время подготовки к совместному фотографированию Путин успел коротко переговорить с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, хозяином саммита Си Цзиньпином, а также канцлером ФРГ, двусторонняя встреча с которой у него должна состояться несколькими часами позже. Сама же Меркель до фотографирования обменялась парой реплик с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На официальном приеме все главы делегаций сидели за одним столом, причем Путин и Барак Обама расположились в разных его концах. По правую руку от российского лидера сидел президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, с которым Путин общался через переводчика. На завтра у них намечены двусторонние переговоры.

После ужина гостей ждет праздничный концерт и прогулка по озеру на лодках, декорированных в традиционном китайском стиле.

Тост за будущее мировой экономики

Лидеры стран G20 подняли бокалы за развитие мировой экономики и успешное сотрудничество. Такой тост на торжественном ужине с участниками и гостями саммита предложил Си Цзиньпин.

"Сейчас в мире происходят беспрецедентно глубинные перемены. "Группа двадцати" обязана стать лидирующей силой в мировых процессах и глобальном развитии, а также вносить весомый вклад в процветание всего человечества", - подчеркнул он. Си Цзиньпин также призвал участников саммита настроиться на выполнение долгосрочных целей экономического роста и объединять свои усилия с другими государствами.

"Предлагаю поднять бокалы за будущее мировой экономики, активное сотрудничество в G20, успешную работу на саммите в Ханчжоу, за здоровье присутствующих и ваших семей. До дна!", - сказал председатель КНР.

G20. Хроника работы саммита

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Саммит G20
Персоны
Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович
Страны
Китай Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
2
СМИ: Гулмурод Халимов стал новым главарем террористической группировки ИГ
3
Один человек погиб в результате стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Кирилл Дмитриев: технология гиперпетли может стать прорывной для России
6
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
7
"Серьезные разногласия": как Россия и США пытаются договориться по Сирии
Темы дня
Реклама