Путин участвует в торжественном приеме в честь глав делегаций стран G20

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин участвует в торжественном приеме в честь глав делегаций государств-участников "Группы двадцати", приглашенных стран и международных организаций.

Прием проходит в одной из резиденций в Ханчжоу, расположенной в живописном парке на берегу озера Сиху. Здесь, в зале официальных встреч гостей приветствовал председатель КНР Си Цзиньпин с женой Пэн Лиюань.

Несмотря на то, что прием предполагает, что гости приходят с супругами, больше половины из них пришли в одни. Так, в одиночестве на торжественный прием пришел президент Франции Франсуа Олланд, премьер Японии Синдзо Абэ, президент США Барак Обама, председатель Совета министров Италии Маттео Ренци и другие. Без мужей пришли канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Владимир Путин, который развелся со своей бывшей супругой Людмилой в 2013 году, также пришел без пары.

Во время подготовки к совместному фотографированию Путин успел коротко переговорить с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, хозяином саммита Си Цзиньпином, а также канцлером ФРГ, двусторонняя встреча с которой у него должна состояться несколькими часами позже. Сама же Меркель до фотографирования обменялась парой реплик с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На официальном приеме все главы делегаций сидели за одним столом, причем Путин и Барак Обама расположились в разных его концах. По правую руку от российского лидера сидел президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, с которым Путин общался через переводчика. На завтра у них намечены двусторонние переговоры.

После ужина гостей ждет праздничный концерт и прогулка по озеру на лодках, декорированных в традиционном китайском стиле.

Тост за будущее мировой экономики

Лидеры стран G20 подняли бокалы за развитие мировой экономики и успешное сотрудничество. Такой тост на торжественном ужине с участниками и гостями саммита предложил Си Цзиньпин.

"Сейчас в мире происходят беспрецедентно глубинные перемены. "Группа двадцати" обязана стать лидирующей силой в мировых процессах и глобальном развитии, а также вносить весомый вклад в процветание всего человечества", - подчеркнул он. Си Цзиньпин также призвал участников саммита настроиться на выполнение долгосрочных целей экономического роста и объединять свои усилия с другими государствами.

"Предлагаю поднять бокалы за будущее мировой экономики, активное сотрудничество в G20, успешную работу на саммите в Ханчжоу, за здоровье присутствующих и ваших семей. До дна!", - сказал председатель КНР.

G20. Хроника работы саммита