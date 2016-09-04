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Лавров и Керри на встрече в Ханчжоу обсудили шаги по разрешению конфликта в Сирии

Политика
4 сентября, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
После встречи Керри сообщал журналистам, что у Москвы и Вашингтона осталась "пара острых серьезных вопросов", о которых он говорил с Лавровым
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри провели в воскресенье отдельную встречу в Ханчжоу в ходе саммита "Группы двадцати" (G20), посвященную сирийскому урегулированию и борьбе с терроризмом, сообщили в МИД РФ.

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"Обсуждались дальнейшие шаги по содействию в урегулировании конфликта в Сирии, включая задачи укрепления режима прекращения боевых действий и российско-американского взаимодействия в борьбе с террористическими группировками", - информировали в дипведомстве.

После встречи Керри сообщал журналистам, что у Москвы и Вашингтона осталась "пара острых серьезных вопросов", о которых он говорил с Лавровым.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств договорились встретиться завтра утром чтобы обсудить возможность преодоления оставшихся разногласий и прийти к общему решению.

Смотрите также
G20. Хроника работы саммита

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Персоны
Керри, Джон Лавров, Сергей Викторович
Темы
Саммит G20 Кризис в Сирии
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