Лавров и Керри на встрече в Ханчжоу обсудили шаги по разрешению конфликта в Сирии

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри провели в воскресенье отдельную встречу в Ханчжоу в ходе саммита "Группы двадцати" (G20), посвященную сирийскому урегулированию и борьбе с терроризмом, сообщили в МИД РФ.
"Обсуждались дальнейшие шаги по содействию в урегулировании конфликта в Сирии, включая задачи укрепления режима прекращения боевых действий и российско-американского взаимодействия в борьбе с террористическими группировками", - информировали в дипведомстве.
После встречи Керри сообщал журналистам, что у Москвы и Вашингтона осталась "пара острых серьезных вопросов", о которых он говорил с Лавровым.
По его словам, главы внешнеполитических ведомств договорились встретиться завтра утром чтобы обсудить возможность преодоления оставшихся разногласий и прийти к общему решению.