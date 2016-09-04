Источник в делегации РФ: Обама сам предложил Путину провести встречу "на полях" G20

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Источник в делегации РФ: Обама сам предложил Путину провести встречу "на полях" G20Политика 4 сентября, 16:36
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Барак Обама сам предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу на полях саммита G20. Об этом рассказал журналистам источник в российской делегации.
"Обама подошел к Путину и предложил (провести отдельную встречу - прим. ТАСС)", - сказал источник в делегации.
Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Обама, прилетевшие на саммит "двадцатки" в Ханчжоу, в воскресенье поздоровались и договорились об отдельной встрече на полях G20.
Ранее сообщалось, что в Ханчжоу не исключена встреча Путина и Обамы, хотя официально она не согласована. В предыдущий раз президенты лично встречались на климатической конференции в Париже в конце ноября прошлого года. Двумя неделями ранее у них были контакты "на ногах" во время саммита G20 в турецкой Анталье.
В 2016 году президенты РФ и США несколько раз общались по телефону.