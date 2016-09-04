Началась встреча Путина и Олланда "на полях" саммита G20, главная тема - Украина

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встречается с президентом Франции Франсуа Олландом "на полях" саммита G20. Сразу после нее российский лидер поговорит с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главная тема обеих встреч - урегулирование ситуации на Украине.

С российской стороны в переговорах участвуют помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, со стороны Франции - министр финансов Мишель Сапен, советники Жак Одибер, Сирил Пикмаль и Клодин Рипер-Ландлер.

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Ранее обсудить украинский конфликт "на полях" форума в Ханчжоу предполагалось в трехстороннем формате, но немецкая и французская сторона, ссылаясь на напряженный график, предложили провести двусторонние встречи.

Еще в начале августа речь шла о проведении в Ханчжоу встречи в нормандском формате между лидерами России, Украины, Франции и Германии. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал 8 августа, что Россия готова поддержать эту инициативу, выдвинутую Киевом, если согласятся Германия и Франция, а также если Китай как страна, принимающая форум, предоставит площадку для переговоров.

Однако 10 августа ФСБ России сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении терактов, которые готовились Главным управлением разведки Минобороны Украины. В этой связи президент РФ Владимир Путин заявил, что считает бессмысленным проводить саммит в нормандском формате в этих условиях.

Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор состоялось несколько встреч на высшем и министерском уровнях.

Визита во Францию

Олланд сообщил на встрече с Владимиром Путиным на саммите в китайском Ханчжоу, что хочет обсудить подготовку визита российского лидера во Францию в октябре.

"Дорогой Владимир, я сам хотел лично увидеться с вами в рамках этой "двадцатки", потому что политические проблемы имеют экономические последствия. Поскольку, когда есть войны, конфликты, терроризм, беженцы, все это имеет последствия для экономик, не говоря уже о страданиях, которые испытывают народы, которые сталкиваются с такой проблемой. К тому же я хотел бы обсудить подготовку визита, который вы планируете совершить во Францию в октябре", - сказал Олланд.

По его словам, в рамках этого визита предстоит "ряд символических жестов, в том числе инаугурация российского центра".

Олланд также сообщил, что на встрече считает важным обсудить ситуацию в Сирии и на Украине, "поскольку все мы принимаем участие в разрешении этих проблем".

"Что касается Украины, то необходимо взаимодействие в рамках нормандского формата, что касается Сирии, то здесь мы должны вести дело к полноценному диалогу. Несмотря на то, что со всех сторон были приняты определенные военные решения, мы должны вести дело к решению этого кризиса политическими методами", - сказал Олланд.

Двусторонние отношения

Владимир Путин на встрече с президентом Франции Франсуа Олландом заявил, что планирует обсудить двусторонние отношения и острые вопросы, в разрешении которых страны принимают участие.

"Будет возможность поговорить по двусторонним отношениям и по проблемам, которые мы считаем острыми и в разрешении которых принимаем участие", - сказал Путин. "Мы довольно долго сегодня говорили о международных, мировых экономических проблемах, займемся маленькими скоромными вопросами, касающимися Франции и России", - добавил глава государства.