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Песков: Путин и Обама на G20 пообщались "на ногах", формат новой встречи еще не определен

Политика
4 сентября, 18:40 UTC+3 /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
Как ранее рассказал источник в российской делегации, президент США сам предложил российскому лидеру провести отдельную встречу
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Барак Обама на саммите G20 в Китае несколько раз пообщались кратко, "на ногах", формат завтрашней встречи согласовывается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"С Обамой они действительно несколько раз "на ногах" кратко переговорили, но не субстантивно, а в том плане, что условились отдельно пообщаться, используя, соответственно, завтрашний день. Встреча будет согласовываться, пока каких-то форматов еще не согласовано. Согласован сам факт общения. Как это будет, в каком режиме, сказать пока не готов", - сказал Песков.

Как ранее рассказал журналистам источник в российской делегации, Обама сам предложил Путину провести встречу "на полях" саммита G20.

Ранее сообщалось, что в Ханчжоу не исключена встреча Путина и Обамы, хотя официально она не согласована. В предыдущий раз президенты лично встречались на климатической конференции в Париже в конце ноября прошлого года. Двумя неделями ранее у них были контакты "на ногах" во время саммита G20 в турецкой Анталье.

В 2016 году президенты РФ и США несколько раз общались по телефону.

G20. Хроника работы саммита

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