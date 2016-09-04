Песков: Путин и Обама на G20 пообщались "на ногах", формат новой встречи еще не определен

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Барак Обама на саммите G20 в Китае несколько раз пообщались кратко, "на ногах", формат завтрашней встречи согласовывается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С Обамой они действительно несколько раз "на ногах" кратко переговорили, но не субстантивно, а в том плане, что условились отдельно пообщаться, используя, соответственно, завтрашний день. Встреча будет согласовываться, пока каких-то форматов еще не согласовано. Согласован сам факт общения. Как это будет, в каком режиме, сказать пока не готов", - сказал Песков.
Как ранее рассказал журналистам источник в российской делегации, Обама сам предложил Путину провести встречу "на полях" саммита G20.
Ранее сообщалось, что в Ханчжоу не исключена встреча Путина и Обамы, хотя официально она не согласована. В предыдущий раз президенты лично встречались на климатической конференции в Париже в конце ноября прошлого года. Двумя неделями ранее у них были контакты "на ногах" во время саммита G20 в турецкой Анталье.
В 2016 году президенты РФ и США несколько раз общались по телефону.