Песков рассказал подробности переговоров Путина с новым премьером Великобритании

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй дал сигнал, что РФ заинтересована в восстановлении двусторонних отношений во всех областях, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин послал весьма понятный и однозначный сигнал - мы заинтересованы в восстановлении наших отношений, мы заинтересованы в возобновлении разговора во всех областях, включая самые чувствительные, и готовы идти так далеко в этом и так продвинуться вперед, насколько будет готова британская сторона", - сказал журналистам Песков.

Комментируя инцидент с рукопожатием Владимира Путина и премьера Великобритании Терезы Мэй в начале встречи, Песков объяснил его спешкой. "Это не заминка, она села, а Путин ей предложил пожать руки перед камерами, как это делается. Она в спешке просто забыла. Это никакая не заминка", - подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран встретились в воскресенье на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу. Открывая встречу Путин выразил надежду, что двусторонние отношения между двумя странами удастся вывести на более высокий уровень и в политической сфере, и в экономике.

В начале встречи произошел небольшой казус. Войдя в зал, Путин и Мэй поприветствовали друг друга, однако премьер Великобритании забыла пожать руку российскому лидеру, что предусматривает протокол. Российский президент сам протянул ей руку.