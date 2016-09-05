Патрушев проведет в Твери совещание о защите населения от ЧС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в понедельник в Твери совещание о защите населения от чрезвычайных ситуаций, а также безопасности дорожного движения.

"Патрушев обсудит с главами субъектов Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, представителями федеральных министерств и ведомств актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа, - сообщили в пресс-службе Совбеза. - Планируется рассмотреть дополнительные меры по реализации государственной политики по защите населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также вопросы обеспечения безопасности дорожного движения".

Секретарь Совбеза регулярно проводит совещания, посвященные этим темам. Так, 5 июля в Пскове он обсуждал с главами регионов Северо-Западного федерального округа и представителями федеральных органов власти обеспечение безопасности на дорогах. Тогда Патрушев раскритиковал работу системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения в округе за низкую эффективность. Одной из причин такого положения дел он назвал недостаточное финансирование работ по оснащению и функционированию таких центров, ремонту оборудования и техники. В результате в СЗФО приостановлена работа 30 стационарных и 155 передвижных комплексов видеофиксации нарушений.

По словам Патрушева, большинство дорог в округе регионального, межмуниципального и местного значения не соответствуют установленным стандартам. "Отсутствуют дорожные знаки и разметка, должное освещение дорог", - пояснил он. Секретарь Совбеза также отметил нарушения при организации госзакупок и целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий в сфере осуществления дорожной деятельности. "Важно привести все дороги в нормативное состояние и исключить различного рода злоупотребления в сфере дорожного строительства", - потребовал секретарь Совбеза.