Путин и Обама провели встречу в кулуарах саммита G20

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ и США - Владимир Путин и Барак Обама - провели двустороннюю встречу. Беседа лидеров прошла "на полях" саммита G20. С российской стороны во встрече участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. С американской стороны в переговорах приняли участие, в частности, госсекретарь Джон Керри.

Встреча прошла в одном из залов двусторонних мероприятий в Международном выставочном центре города Ханчжоу, который принимает саммит "двадцатки". Лидеры обменялись рукопожатием, после чего пожали руки участникам обеих делегаций и сели за стол переговоров напротив друг друга. Мероприятие проходило в закрытом для прессы режиме.

Накануне в первый день саммита "двадцатки" Путин и Обама несколько раз кратко переговорили "на ногах", условившись провести встречу в понедельник. Как сообщил журналистам источник в российской делегации, инициатором такого общения был глава Белого дома. Как ожидается, среди тем обсуждения на встрече Путина и Обамы будут ситуация в Сирии и на Украине.

В предыдущий раз президенты лично встречались на климатической конференции в Париже в конце ноября прошлого года. Двумя неделями ранее у них были контакты "на ногах" во время саммита G20 в Анталье.

В 2016 году президенты РФ и США несколько раз общались по телефону.

"На полях" "двадцатки" также состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств двух стран - Сергея Лаврова и Джона Керри.

Завершение переговоров

Переговоры, начавшиеся около 8:10 мск, продлились более часа. Они завершились около 9:30 мск.

Что такое G20 G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии. Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.