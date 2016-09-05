Круглый стол, посвященный итогам выполнения минских соглашений. Видеотрансляция

В ТАСС проходит круглый стол, посвященный итогам выполнения минских соглашений за два года с момента подписания первого пакета документов.

На встрече присутствуют полномочные представители ДНР и ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин и Владислав Дейнего, руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, а также политологи Денис Денисов, Евгений Копатько и Олег Игнатов.

Обсуждаются выполнение пунктов соглашений и возможные сценарии развития ситуации.

Продление минских соглашений - наиболее вероятный сценарий

Продление минских соглашений на 2017 год является наиболее вероятным сценарием развития событий в рамках усилий по урегулированию конфликта в Донбассе, считают эксперты Центра политической конъюнктуры. "Сегодня вопрос лишь в том, когда это будет признано на официальном уровне и какие условия их продления будут озвучены "нормандской четверкой", - заявил Чеснаков, представляя экспертный доклад по случаю второй годовщины подписания соглашений.

По словам эксперта, за два года переговоры по урегулированию конфликта привели к четырем важным результатам. Во-первых, запущен и продолжается процесс политического урегулирования. Во-вторых, при посредничестве "нормандской четверки" зафиксированы четкие параметры мирного урегулирования, которые признаны и поддержаны международным сообществом. В-третьих, прекращены крупномасштабные боевые действия в Донбассе. В-четвертых, созданы международные форматы и инструменты для проведения постоянных переговоров между конфликтующими сторонами, верификации выполнения договоренностей и деэскалации.

Вместе с тем пока конфликт так и не перешел полностью в плоскость политического урегулирования. Кроме того, контактная группа не превратилась в эффективную переговорную площадку. Стороны конфликта по-прежнему не признают друг друга в качестве легитимных политических субъектов.

Также, как отмечается в докладе, сама "нормандская четверка" по причине блокирования украинской стороной не может выполнить ряд обязательств, которые были зафиксированы 12 февраля 2015 года в Декларации глав четырех стран в поддержку комплекса мер. Это касается восстановления банковской системы в затронутых конфликтом районах и переговоров между ЕС, Украиной и Россией в связи с подписанием соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Наиболее реалистичный сценарий - замораживание переговоров

Эксперты считают, что наиболее реалистичным сценарием развития событий является замораживание переговорного процесса на неопределенный срок без возобновления крупномасштабных военных действий. "После двух лет переговоров следует признать, что мирный процесс находится в состоянии неопределенности. Тупик в выполнении политической части минских соглашений и отсутствие сколько-нибудь заметного прогресса в других пунктах требует переоценки сценариев развития конфликта на период до конца 2016 года и в 2017 году", - заявил Чеснаков.

Эксперт отметил, что оптимистичный сценарий, который предполагает успешную реинтеграцию Донбасса в Украину в соответствии с минскими соглашениями до конца 2017 года в настоящее время маловероятен. Возобновление боевых действий либо наличие перманентных столкновений, приводящих к блокированию всего переговорного процесса на неопределенный период, по мнению Центра политической конъюнктуры, также вряд ли возможно, хотя и не исключено.

"К сценарию (замораживания переговоров) постепенно начинают склоняться все участники процесса урегулирования, поскольку он является наименее затратной (по политическим инструментам) альтернативой, - отметил Чеснаков. - Минские соглашения формально останутся в силе, однако ни "нормандская четверка", ни контактная группа не будут добиваться их выполнения по причине отсутствия согласия вокруг способов достижения конкретных параметров урегулирования. При этом частота переговоров сократится".

Чтобы избежать такого сценария и сохранить минские соглашения как эффективный и действенный инструмент урегулирования, всем участникам процесса придется приложить большие усилия в течение 2017 года, уверен эксперт.

"Два года минским соглашениям. Период неопределенности". Полный текст доклада