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Песков рассказал о встрече Путина и Обамы в кулуарах саммита G20

Политика
5 сентября, 9:34 UTC+3
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что переговоры продлились дольше запланированного, в конце лидеры поговорили с глазу на глаз
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США - Владимира Путина и Барака Обамы - прошла хорошо и продлилась больше запланированного, прежде всего обсуждалась тема Сирии, а также Украина. Об этом журналистам по итогам переговоров сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Встреча была дольше, чем планировалось, задержались. Обсуждали Сирию главным образом и Украину. После этого еще Обама с Путиным переговорил с глазу на глаз", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что встреча прошла "хорошо". "Работа будет продолжена", - заключил Песков.

Путин и Обама общались почти полтора часа. В переговорах, в частности, приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри.

Как передает корреспондент ТАСС из кулуаров форума, незадолго до окончания встречи из зала переговоров вышли члены обеих делегаций, при этом некоторое время они еще находились в холле возле комнаты, очевидно, ожидая завершения беседы лидеров тет-а-тет. При этом Лавров и Керри вели активную беседу.

Что такое G20

G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии.

Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.

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