Путин проведет 6 сентября переговоры с королем Бахрейна

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Владимир Путин и король Бахрейна обсудят во вторник в Москве вопросы двустороннего сотрудничества, международную проблематики, а также вопросы борьбы с международным терроризмом.

"6 сентября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который прибудет в Россию с рабочим визитом", - сообщила пресс-служба Кремля.

"Запланирован обмен мнениями по актуальным аспектам текущей ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, прежде всего в контексте борьбы с международным терроризмом", - отметили в Кремле.

Ожидается, что в ходе переговоров будут рассмотрены ключевые вопросы российско-бахрейнского сотрудничества, обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на февральской встрече лидеров в Сочи, намечены ориентиры для дальнейшей совместной работы по наращиванию двустороннего взаимодействия в различных областях. Как отметили в пресс-службе главы государства, приоритетное внимание предполагается уделить перспективам торгово-экономической кооперации. По итогам встречи будет подписан ряд двусторонних документов.