Путин назвал бредом заявления об угрозе для Прибалтики со стороны России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия проводила и намерена проводить абсолютно миролюбивую внешнюю политику, но хотела бы усилить свое влияние в мире. "Россия проводила и собирается проводить абсолютно миролюбивую внешнюю политику, направленную на сотрудничество", - отметил он в интервью агентству Bloomberg.

"Думаю, что все здравомыслящие люди, которые реально политикой занимаются, понимают, что ссылки на угрозы со стороны России в отношении, скажем, Прибалтики - это полный бред, - подчеркнул Путин. - Мы что, собираемся воевать с НАТО, что ли? В странах НАТО сколько человек проживает? Где то 600 миллионов, да? А в России - 146 миллионов. Да, мы - крупнейшая ядерная держава. Но Вы что, реально предполагаете, что мы собираемся завоевать Прибалтику, используя ядерное оружие, что ли? Что за бред?"

"У нас очень богатый политический опыт, который заключается в том, что мы глубоко убеждены в том, что ничего нельзя делать вопреки воле народа, - заявил глава государства. - Вопреки воле народа ничего нельзя сделать, а некоторые наши партнеры как будто этого не понимают. Когда вспоминают о Крыме, они стараются не замечать, что воля народа, проживающего в Крыму, где 70% этнических русских, а все остальные говорят на русском языке как на родном, была присоединиться к России. Этого стараются просто не видеть. В одном месте, в Косово, можно волю народа исполнить, а здесь нельзя. Это все - политические игрища".

Путин заметил, что хотел бы, чтобы влияние России в мире было "более существенным". "Но мы вкладываем в это абсолютно мирное и позитивное содержание: влияние экономическое, гуманитарное, влияние, связанное с развитием равноправного сотрудничества с нашими соседями, - добавил глава государства. - Вот на что мы нацеливаем нашу внешнюю политику и, кстати говоря, и внешнеэкономическую деятельность. В этом может никто не сомневаться".

Он также отрицательно ответил на вопрос, сделал ли бы он что-то по-другому в отношениях с Западом, если бы знал, "как все повернется"."Нет, я бы ничего не стал делать по другому, - подчеркнул глава государства. - Думаю, что наши партнёры должны были бы сделать многое по другому". "Ведь когда Советский Союз прекратил существование, образовалась новая Россия, мы просто открыли свои объятия для наших партнеров на Западе, - напомнил он. - Вспомните, чего стоил хотя бы такой жест, как открытие наших систем подслушивания в американском посольстве в Москве. Никто в ответ нам ничего подобного не сделал. Вы что думаете, у ЦРУ нет подслушивающих устройств где то у нас? Конечно, есть. Больше того, они еще усилили свою работу по этому направлению".