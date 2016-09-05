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Путин: политическая система РФ становится сложнее, она должна прийти к балансу

Политика
5 сентября, 11:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС
"Все таки при всей критике со стороны, прежде всего наших западных партнеров, у нас развиваются процессы внутренней демократии", - отметил президент
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал, что политическая система в РФ становится сложнее и он хотел бы, чтобы в перспективе она пришла к балансу. "Дело не в уровне, а дело в качестве политической системы, но она развивается, она становится сложнее, - заявил он в интервью агентству Bloomberg. - На самом деле меня это только радует, и мне бы хотелось, чтобы и в будущем эта система укреплялась, чтобы возникли такие балансы внутри политической системы страны, которые бы позволяли ей всегда находиться в дееспособном состоянии и быть нацеленной на развитие".

Президент констатировал, что сейчас управлять страной сложнее, чем раньше. "Все таки при всей критике со стороны, прежде всего наших западных партнеров, у нас развиваются процессы внутренней демократии, - пояснил он. - У нас, скажем, на этих выборах на порядок больше будут участие принимать партии, чем в предыдущие годы. И это, безусловно, будет накладывать отпечаток на ход и результаты избирательных кампаний". Глава государства отметил, что с началом предвыборной кампании рейтинг "Единой России" немного снизился из-за волны критики от конкурирующих партий. "Они все критикуют власть. Они, правда, не говорят, как сделать лучше или говорят такие вещи, которые даже для человека с поверхностными взглядами кажутся малореалистичными или вообще неисполнимыми, но зато они очень красиво смотрятся на экране телевизора: они ругаются, они клеймят позором представителей правящей партии, - отметил президент. - Но они не говорят, готовы ли они взять на себя ответственность за принятие каких то не очень популярных, но нужных в конечном итоге (решений)".

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