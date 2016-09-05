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Путин не считает себя вправе решать, пойдут ли его дочери в политику

Политика
5 сентября, 11:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС
"В целом, насколько я себе представляю, они уже выбрали, они занимаются наукой, еще кое-какими видами деятельности, весьма благородными и нужными людям", - сказал глава государства
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не считает себя вправе решать, пойдут ли его дочери в политику. "Я не считаю себя вправе хотеть чего то за них, - заявил он в интервью агентству Bloomberg. - Они молодые, но все-таки взрослые люди, и они сами должны определить свое будущее".

"В целом, насколько я себе представляю, они уже выбрали, они занимаются наукой, еще кое-какими видами деятельности, весьма благородными и нужными людям, - сказал Путин. - Они чувствуют себя востребованными, они получают удовольствие от своей работы, и меня это очень радует. Они очень ответственно и по-честному относятся к тому делу, которое для себя выбрали".

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