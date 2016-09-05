"Саммит с душой": итоги пресс-конференции Владимира Путина

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Президент России Владимир Путин провел встречу с журналистами по итогам саммита "Группы двадцати" в Ханчжоу.
На пресс-конференции российский президент ответил на вопросы по отношениям РФ с США, Великобританией, Японией, Турцией, Саудовской Аравией. Была затронута тема цены на нефть.
В первый день форума глава государства вместе со своими коллегами по "двадцатке" и приглашенными руководителями государств и международных организаций (всего в саммите участвовали 35 лидеров) обсудил укрепление координации экономической политики и новый путь к росту.