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"Саммит с душой": итоги пресс-конференции Владимира Путина

Политика
5 сентября, 16:37 дата обновления: 5 сентября, 17:24 UTC+3
Российский президент ответил на вопросы по отношениям РФ с США, Великобританией, Японией, Турцией, Саудовской Аравией. Была затронута тема цены на нефть
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел встречу с журналистами по итогам  саммита "Группы двадцати" в Ханчжоу.

На пресс-конференции российский президент ответил на вопросы по отношениям РФ с США, Великобританией, Японией, Турцией, Саудовской Аравией. Была затронута тема цены на нефть. 

В первый день форума глава государства вместе со своими коллегами по "двадцатке" и приглашенными руководителями государств и международных организаций (всего в саммите участвовали 35 лидеров) обсудил укрепление координации экономической политики и новый путь к росту.

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