"Саммит с душой": итоги пресс-конференции Владимира Путина

Президент России Владимир Путин провел встречу с журналистами по итогам саммита "Группы двадцати" в Ханчжоу.

На пресс-конференции российский президент ответил на вопросы по отношениям РФ с США, Великобританией, Японией, Турцией, Саудовской Аравией. Была затронута тема цены на нефть.

В первый день форума глава государства вместе со своими коллегами по "двадцатке" и приглашенными руководителями государств и международных организаций (всего в саммите участвовали 35 лидеров) обсудил укрепление координации экономической политики и новый путь к росту.