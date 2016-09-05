Европейский суд 13 сентября рассмотрит иск "Алмаз-Антея" по санкциям

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Европейский суд в Люксембурге 13 сентября рассмотрит иск российского концерна "Алмаз-Антей" о незаконности введения санкций в отношении компании, сообщили журналистам в пресс-службе концерна.

Весной прошлого года "Алмаз-Антей" обжаловал европейские санкции, которые были введены против него в июле и сентябре 2014 года.

"Дата рассмотрения назначена на 13 сентября 2016 года. Со стороны истца в заседании примут участие немецкие адвокаты, защищающие интересы российского концерна", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.