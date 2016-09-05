Эксперты: саммит "двадцатки" оказался благоприятным для России

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Обстановка на саммите "Группы двадцати" (G20) в китайском Ханчжоу существенно отличается для России и в психологическом, и в практическом плане от предыдущих, особенно от проходившего в ноябре 2014 года в австралийском Брисбене, обращают внимание эксперты, опрошенные ТАСС. Как и всегда на подобных мероприятиях, наиболее существенной для участников является возможность проводить двусторонние встречи.

Президент РФ Владимир Путин воспользовался на этот раз такой возможностью максимально, проведя в том числе и незапланированную встречу с президентом США Бараком Обамой. Обилие встреч - важное для Москвы свидетельство значимости ее роли в клубе мировых держав, уверены аналитики.

В целом, график двусторонних встреч практических всех участников саммита G20 был достаточно плотным. В ходе бесед между лидерами разных государств основными темами, помимо экономического сотрудничества, чаще всего становились содействие международной торговле и инвестициям, отказ от протекционистских мер и проблемы глобализации, ситуация в Сирии и борьба с международным терроризмом, последствия выхода Великобритании из ЕС, миграционный кризис в Европе и других регионах мира, реформа МВФ, падение цен на нефть и другие актуальные вопросы.

Об изоляции России говорить глупо

"Говорить сейчас о том, что Россия изолирована, глупо, всем понятно, что нет, - уверен профессор департамента мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, доктор политических наук Максим Братерский. - На самом деле эта "изоляция" принимает уже некоторую форму фарса. Со всеми людьми, с кем надо было поговорить, Владимир Путин поговорил".

"Общее настроение было лучше, чем на предыдущих саммитах, не было скандалов, как в Австралии, - продолжил эксперт. - Прежняя напряженность потихоньку рассасывается. К нулю она не вернется, потому что принципиальные позиции слишком разные. Но хоть через край не будет перехлестывать".

"С "двадцаткой" ситуация для России более комфортная, чем раньше, - полагает первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин. - С Россией ведут переговоры, с Россией пытаются договориться по Сирии и по Украине. Другое дело, что по сути переговоров ситуация пока достаточно сложная".

"Россия в рамках "двадцатки" чувствует себя достаточно уверенно, - считает эксперт. - Она может маневрировать. Причем здесь речь идет не только о Западе, а и о Востоке, прежде всего о Китае".

"Жесткая позиция России, которая намерена всячески защищать свои интересы, заставляет Запад вести с ней диалог", - отметил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Конечно, это успех: Россия чувствовала себя на саммите "двадцатки" как у себя дома, она буквально купалась в благоприятном отношении со стороны хозяев. Путин был нарасхват, у него было множество встреч. Потому что Россия не задирается, не противопоставляет себя другим, терпеливо выдерживает все атаки. Это верный путь Андрей Суздальцев замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ

"Политика изоляции не была эффективной во многом в связи с тем, что Россия оказалась одним из ключевых игроков в сирийском процессе урегулирования, который является для западных стран центральной международно-политической проблемой, - подчеркнул президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. - Это не значит, что политика давления на Москву снята с повестки дня. Изоляции нет, а давление есть и будет. Оно будет системным, эта политика долгосрочная, и здесь ничего не изменится в обозримой перспективе".

Обстановка на этом саммите G20, безусловно, гораздо лучше, чем два года назад в Австралии, считает эксперт: "Здесь два фактора сыграли роль. Первый - это то, что Россия продемонстрировала достаточную устойчивость к давлению. Да, у нас есть экономическая стагнация, но в большей степени она вызвана внутренними проблемами и проблемами мировой конъюнктуры. И второе - это роль России в сирийском процессе".

Встреча Путина с Обамой: Сирия - главная проблема

"Почему Обама захотел встретиться с Путиным? - задается вопросом Суздальцев. - Потому что вопрос о России стал как никогда актуальным в рамках предвыборной кампании США, без всякого нашего желания. Нас туда просто втянули. Оба претендента активно используют российскую тему в качестве инструмента давления друг на друга".

"Что касается встречи с Обамой, то пока информации мало; есть сообщения СМИ о какой-то готовящейся сделке между Россией и США по Сирии. Но предварительные сведения о возможных параметрах этой сделки, которые попадают в прессу, оставляют вопрос: а, собственно, в чем США готовы пойти навстречу? Примерно понятно, что они хотят от России: чтобы она надавила на Асада для прекращения активных боевых действий на севере страны. Но что они предлагают взамен, не очень понятно; пока сложно представить себе параметры какой- то содержательной сделки, которая могла бы вывести ситуацию из тупика", - отметил Ремизов.

"По Сирии пока решения нет, - полагает Макаркин. - Потому что ключевой момент - может ли сирийское правительство использовать авиацию. По сути дела Америка сказала, что готова договариваться с Россией, вести совместные действия против ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ). Но если Асад не сможет использовать авиацию, он потеряет свое главное конкурентное преимущество".

Украина: отсутствие оптимизма

Если по Сирии на Западе "оптимизм чуть-чуть присутствует" и "есть желание попробовать договориться с Россией", то по украинской проблематике, как полагает Макаркин, "у Запада отсутствует какой-то оптимизм насчет того, что там можно что-то разрешить".

"Украина сохраняется как важный фактор, но, по ощущениям на сегодняшний день, отсутствует какое-то пространство для маневра сторон и какие-либо шансы на шаги навстречу друг другу, - отметил в свою очередь Ремизов. - Поэтому мы не слышим ничего, кроме общих дежурных заявлений и обвинений со стороны Запада. Мантры о приверженности минским договоренностям повторяются все реже, исчерпал себя и нормандский формат".