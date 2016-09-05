Путин: позиция Японии по Украине не помешает развитию отношений с Россией

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ХАНЧЖОУ, /Китай/ 5 сентября. /ТАСС/. Отношения России и Японии будут развиваться вне зависимости от позиции Токио по украинскому вопросу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.
"Может ли или не может помешать позиция Японии по Украине? Нет, не может. Ничего здесь такого мы не видим, что мешало бы нашим отношениям", - сказал Путин. По его словам, этот вопрос обсуждается с японскими коллегами. "Мы с премьер-министром это обсуждаем, он эту тему поднимает, я ему разъясняю, рассказываю, что там происходит, - добавил президент. - Мы здесь, во всяком случае пока, проблем не видим".
Президент напомнил, что японский премьер Синдзо Абэ в ходе визита в Россию в мае предложил восемь направлений взаимодействия в экономике. "Я полагаю, что это чрезвычайно важно для того, чтобы решить не только насущные экономические задачи перед которыми стоят наши страны, но и для того, чтобы создать условия с целью решения других вопросов, в том числе и политического характера", - заключил российский лидер.
G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии.
Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.