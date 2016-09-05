Путин: Россия готова к восстановлению отношений с США

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Россия готова к восстановлению отношений с США, заявил на пресс-конференции по итогам G20 президент РФ Владимир Путин.

"Это ненормально, сегодняшнее состояние. Но мы за то, чтобы восстановить его в полном формате (отношения с Соединенными Штатами)",- сказал Путин.

Дискуссии с Обамой

Путин считает, что ему с президентом США Бараком Обамой удалось добиться взаимопонимания, а также понимания проблем, стоящих перед двумя странами.

"Мы с ним (Обамой), в основном, дискутировали друг с другом и погружались в детали. Мне кажется, что мы добрались до понимания друг друга и до понимания проблем, перед которыми мы стоим. Некоторые технические вещи надо доработать, если Керри и Лаврову удастся это сделать, значит еще сделаем один шаг в перед по проблемам сирийского урегулирования", - сказал Путин.

Путин обратил внимание, что США являются одним из ключевых партнеров РФ в сфере безопасности и по другим темам, поэтому Москва никогда не уклоняется от контактов такого рода. "Говорили достаточно подробно... там я уже не помню, когда я на часы смотрел и в связи с чем", - сказал Путин, комментируя появившуюся в СМИ видеозапись, на которой он смотрит на время на выходе из переговорной после встрече с Обамой.

Нужно отменить санкции

Президент России, что для улучшения отношений с Москвой США должны отменить санкции и искать компромиссы.

"Если они совершают шаги, направленные на ухудшение наших отношений, от этого никуда не деться, ведь есть решения, в том числе, санкционного характера. Если хотят восстановить отношения, видимо, эти решения нужно просто отменить, вот и все", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки".

Российский лидер отметил, что в двусторонних отношениях также необходимо "стремиться не решать возникающие проблемы исключительно в свою пользу, во всяком случае так, как сегодняшнее руководство (США) понимает эту пользу, а стремиться к поиску компромиссов, которые отражали бы интересы обеих сотрудничающих сторон".

Сближение позиций по Сирии

Путин считает, что у РФ и США есть определенное сближение позиций по сирийскому урегулированию.

"Мы не можем быть уверенными ни в чьих целях стопроцентно и окончательно, но диалог у нас идет по вопросам Сирии и с турецкими партнерами, и с американскими", - заявил глава российского государства. Путин заверил, что Москва "ничего не поддерживает и поддержать не может из того, что противоречит международному праву".

По его оценке, "несмотря ни на что у нас есть определенное сближение позиций и понимание, что мы могли бы сделать для разрядки ситуации в Сирии, поиска взаимоприемлемых решений".

"Не считаю себя вправе сейчас говорить об этом окончательно, потому что госдеп и наше Министерство иностранных дел дорабатывают некоторые наши предварительные договоренности, но мне кажется, что мы на правильном пути и могли бы, во всяком случае на какой-то период времени, договориться о том, чтобы предпринять взаимно - хочу это подчеркнуть - энергичные попытки ситуацию в Сирии оздоровить", - сказал российский лидер.

"Разумеется, мы должны будем проконсультироваться с сирийским правительством, должны будем проинформировать других наших партнеров, в том числе Иран", - подчеркнул президент РФ.