Путин: альтернативы нормандского формата нет, но встречи должны улучшать ситуацию

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что для урегулирования ситуации на Украине нет пока другого формата кроме нормандского. Однако, по его мнению, такие встречи должны вести к улучшению ситуации, а не проводиться просто ради переговоров.

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"Что касается нормандского формата, хорошо это или плохо, но другого варианта хотя бы предпринять попытки урегулирования нет", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки". По его словам, "поэтому, конечно, Россия этот формат будет поддерживать".

"Куда деваться, наверно придется общаться с (президентом Украины Петром Порошенко)", - сказал Путин. "Но, я сказал и федеральному канцлеру (ФРГ Ангеле Мергель), и президенту Франции (Франсуа Олланду), что вопрос не в том, чтобы встречаться или не встречаться, вопрос в том, чтобы эти встречи вели к какому-то позитивному движению вперед в урегулировании", - подчеркнул российский лидер.

Что такое G20 G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии. Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.