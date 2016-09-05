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МИД РФ: возможности для создания нового режима контроля над вооружениями в Европе имеются

Политика
5 сентября, 18:51 UTC+3 МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
В российском дипведомстве прокомментировали статью главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, посвященную данному вопросу
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Возможности для создания нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе имеются, однако Россия не собирается инициировать такую дискуссию и тем более выдвигать требования на этот счет. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя статью главы министерства иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по данному вопросу.

"Обратили внимание на статью министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера "Больше безопасности в Европе для всех - за возобновление контроля над вооружениями", - отметили в дипведомстве. - Внимательно ее изучаем".

"Возможности для создания нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе, по нашим оценкам, имеются, - добавили в министерстве. - Однако инициировать диалог на эту тему и уж тем более высказывать требования на этот счет, как утверждается в статье, российская сторона не собирается".

Как указали в МИД РФ, важно увидеть, как на призыв Германии "откликнутся те её союзники, чьими усилиями диалог по контролю над обычными вооружениями был заведён в тупик и заморожен". "Со своей стороны Россия неизменно открыта к обсуждению вопросов международной безопасности и стабильности на основе равноправия и взаимного учёта интересов", - добавили в министерстве.

В дипведомстве напомнили, что Россия сама неоднократно на различных международных форумах и в двусторонних форматах высказывалась за существенное обновление режима контроля над обычными вооружениями в Европе и его приведение в соответствие с нынешними военно-политическими реалиями на континенте. "Это, как известно, было связано с тем, что прежний Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) безнадёжно устарел и возврат к нему стал невозможен, а его адаптированный вариант, принятый на Стамбульском саммите ОБСЕ в 1999 году, который мы почти восемь лет призывали западных партнеров ратифицировать, в итоге так и не вступил в силу", - указали в МИД РФ.

26 августа в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung была опубликована статья Штайнмайера, где он предложил запустить дискуссию о контроле над вооружениями Европе. Этот вопрос обсуждался также на неформальной встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Потсдаме 1 сентября.

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Персоны
Штайнмайер, Франк-Вальтер
Страны
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