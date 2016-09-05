Интернет-омбудсмен не считает признание "Левада-центра" иноагентом правильным

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев не считает корректным внесением "Левада- центра" в список иностранных агентов. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции "Лайф Звук".
Ранее Минюст сообщил, что автономная некоммерческая организация "Аналитический Центр Юрия Левады" включена в список некоммерческих организаций - иностранных агентов.
"Я не сторонник такого рода мер, если честно. Я думаю, что принципиально можно было бы законом обязать информировать о тех финансах, которые поступают из-за рубежа, чтобы это была открытая информация, но не более того, - сказал он.
По мнению Мариничева, "не совсем верно разграничивать источник финансирования для осуществления той или иной деятельности". "Мне кажется, что это такая однобокая ситуация, история, которая замыливает глаз и не дает объективной картины", - считает интернет-омбудсмен.
Закон об НКО - иностранных агентах был принят летом 2012 года. Он обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из- за рубежа, принимать статус "иностранных агентов" с последующим занесением в специальный реестр. НКО - иностранные агенты обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. За уклонение от этого требования предусматривается штраф.
В течение почти двух лет вступление в реестр было фактически добровольным, но в начале июня 2014 года был подписан закон о принудительном включении в реестр. Согласно документу, Минюст может принудительно включать в реестр НКО - иностранных агентов организации, которые фактически являются таковыми, но не подали соответствующее заявление. Данное решение ведомства можно обжаловать в суде.