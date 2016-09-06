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Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву

Политика
6 сентября, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Члены президентского комитета намерены обсудить вопросы взаимоотношений России с ассамблеей и активизации взаимного диалога
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Спикер ПАСЕ Педро Аграмунт

Спикер ПАСЕ Педро Аграмунт

©  EPA/ATTILA KOVACS HUNGARY OUT

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во главе с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом прибывает в Москву с двухдневным визитом.

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В состав делегации входят руководители всех пяти политических групп ассамблеи, они планируют провести встречи со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным и представителями делегации РФ в ассамблее. Как пояснили ТАСС в секретариате ПАСЕ, члены президентского комитета намерены обсудить вопросы взаимоотношений России с ассамблеей и активизации взаимного диалога.

"Это первый столь масштабный визит представителей ПАСЕ в Россию после возникшего в апреле 2014 года кризиса между Москвой и Страсбургом из-за присоединения Крыма к России, в результате чего делегация РФ была лишена основных полномочий в ПАСЕ и в знак протеста отказалась от участия в работе ассамблеи. Наша сторона придает этому визиту большое значение", - заявил журналистам накануне замруководителя делегации РФ в ПАСЕ, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий.

По его словам, в делегации РФ прежде всего ожидают предложений со стороны руководства ПАСЕ "по выходу из того тупика, в котором оказалась ассамблея". "Не исключаю, что может быть вброшен "пробный шар" по некоему процедурному решению этого вопроса путем пересмотра подходов к полномочиям национальных делегаций и их опротестованию, чтобы 2017 год начать с чистого листа и способствовать тем самым возвращению делегации РФ", - предположил Слуцкий.

Однако, подчеркнул депутат, "главный вопрос здесь - не процедурный, а принципиальный". "Позиция российской делегации остается неизменной: мы вернемся в Страсбург только при условии отмены дискриминационных санкций и полного возврата всех полномочий", - отметил он. При этом Слуцкий добавил, что страсбургская площадка остается значимой для России. "Но формат нашего участия в ПАСЕ - полноценного или усеченного - будет определяться уже после выборов в Госдуму (18 сентября) и утверждения нового состава делегации", - заключил он.

Россия и ПАСЕ

В этом году спикер ПАСЕ Педро Аграмунт уже несколько раз посещал Россию. В мае он принял участие в сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, которая проходила в Санкт- Петербурге, а в конце июня присутствовал на заседании Генассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Тогда же он заявил, что Россия является важным членом Совета Европы.

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Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий, в том числе права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции продолжают действовать. В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В начале 2016 года Москва отказалась подавать заявку на участие в январской сессии ассамблеи, на которой подтверждаются полномочия делегаций на весь год.

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