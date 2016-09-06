Региональная интеграция и отношения с внеблоковыми партнерами - темы саммита АСЕАН в Лаосе

ХАНОЙ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Усиление внутриблокового взаимодействия и продвижение по пути к более тесной интеграции в Азии в вопросах политики, экономики и безопасности - главные темы открывающихся во вторник в столице Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Вьентьяне 28-го и 29-го саммитов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Трехдневный форум пройдет под девизом: "Воплощение видения в реальность для создания динамичного сообщества АСЕАН".

В повестке 28-го саммита АСЕАН значатся такие темы как укрепление взаимодействия в рамках самой Ассоциации в соответствии с принятой в конце прошлого года "дорожной картой" развития Сообщества АСЕАН в ближайшие годы "АСЕАН: видение-2025". Кроме того, главы государств и правительств десяти стран-членов организации обсудят направления и ориентиры развития Ассоциации в более отдаленной перспективе.

Вопросам отношений АСЕАН с ее внешними партнерами будет всецело посвящен 29-й саммит, а также 19-я конференция "АСЕАН плюс три" и 11-й Восточноазиатский саммит, которые станут продолжением дискуссий по темам экономического сотрудничества, региональной и глобальной безопасности. В этом контексте предполагается рассмотреть повышение роли Ассоциации в международных делах, в частности, ее деятельность по предотвращению конфликтов и вооруженных противостояний.

В АСЕАН исходят из того, что Ассоциация должна сохранять свою главную роль в решении региональных проблем, при этом углубляя сотрудничество со своими внеблоковыми партнерами. Это поможет АСЕАН более эффективно реагировать на глобальные вызовы в целях поддержания мира, стабильности и процветания как в Азиатском регионе, так и в мире в целом.

Как ожидается, на предстоящих консультациях в формате "АСЕАН плюс партнеры по диалогу" внимание будет уделено обострившемуся в последнее время конфликту из-за принадлежности спорных Парасельских островов и архипелага Спратли в Южно-Китайском море. В этот спор вовлечены ряд стран Ассоциации и Китай, имеющий статус партнера АСЕАН по диалогу.

Не останутся без внимания такие актуальные темы как борьба с международным терроризмом, транснациональной преступностью, а также вопросы обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, пресечения незаконной миграции, предотвращения стихийных бедствий и оперативное реагирование на их последствия.

Подписание документов

По итогам предстоящих во Вьентьяне консультаций планируется подписание ряда многосторонних документов. В их числе Декларация АСЕАН об общем реагировании на вызовы, Декларация о расширении сотрудничества в области культурного наследия, а также Декларация о сотрудничестве в области трудовых ресурсов.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана 8 августа 1967 года в Бангкоке пятью странами Юго-Восточной Азии - Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами. Впоследствии к организации присоединились еще пять государств региона: Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Сегодня на территории десяти государств-членов АСЕАН проживает более 600 млн человек. Папуа-Новая Гвинея имеет в АСЕАН статус постоянного наблюдателя, Восточный Тимор - статус специального наблюдателя, в марте 2011 года он подал официальную заявку на вступление в члены Ассоциации.