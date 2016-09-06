Путин прибыл в Самарканд, чтобы почтить память Каримова

Путин прибыл в Самарканд, чтобы почтить память КаримоваПолитика 6 сентября, 9:36
Сильные дожди ожидаются в Свердловской областиНовости Урала 6 сентября, 9:35
Проблемный спутник "Ресурс-П" номер 3 сдан в эксплуатациюКосмос 6 сентября, 9:29
Источник: разработка штурмовика на базе Су-34 начнется в 2018 годуАрмия и ОПК 6 сентября, 9:18
Газоснабжение двух свердловских поселков, где проживают порядка 800 человек, восстановленоНовости Урала 6 сентября, 9:12
Томские ученые создали прибор, прогнозирующий землетрясения по электромагнитным полямСибирь 6 сентября, 9:10
Основной этап испытаний новой авиагруппы "Адмирала Кузнецова" завершится в 2016 годуАрмия и ОПК 6 сентября, 9:07
Следующие два пуска с Восточного проведут в четвертом квартале 2017 годаКосмос 6 сентября, 8:57
МАДИ запустит систему автофиксации скопления машин-нарушителей правил парковкиОбщество 6 сентября, 8:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Самарканд, чтобы почтить память ушедшего из жизни президента Узбекистана Ислама Каримова.
2 сентября в Узбекистане было объявлено о кончине Каримова на 79-м году жизни после перенесенного инсульта.
Первый президент республики был похоронен 3 сентября по мусульманским обычаям в его родном городе Самарканде вблизи исторического памятника Шахи Зинда, на кладбище, где покоятся родители Каримова.
По поручению президента РФ, находившегося в эти дни во Владивостоке, российскую официальную делегацию на траурных мероприятиях возглавил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
О своем намерении почтить память Ислама Каримова в Узбекистане Владимир Путин объявил накануне в Китае, где он принимал участие в саммите "Большой двадцатки".
Каримов занимает пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого он занимал должность президента Узбекской ССР.
29 декабря 1991 года на всенародных выборах избран президентом Республики Узбекистан (вступил в должность 4 января 1992 года). За него проголосовали 86% избирателей.
На общенациональном референдуме 26 марта 1995 года президентские полномочия Каримова были продлены до 2000 года ("за" проголосовали 99,6%).
9 января 2000 года был вновь избран президентом Узбекистана (91,9% голосов).
27 января 2002 года на всенародном референдуме принято решение об увеличении конституционного срока пребывания на посту президента Узбекистана с пяти до семи лет, таким образом полномочия Ислама Каримова были продлены до 2007 года.
В соответствии с конституцией Узбекистана, президент может избираться не более двух сроков подряд. Однако в ноябре 2007 года ЦИК вновь зарегистрировал на предстоящих выборах кандидатуру Ислама Каримова, выдвинутую Либерально-демократической партией Узбекистана. Объяснялось это тем, что выборы будут проводиться в соответствии с новой редакцией конституции 2002 года, поэтому в случае победы Каримова его новый президентский срок следует считать первым.
23 декабря 2007 года Ислам Каримов был вновь избран президентом Узбекистана, получив 88,1% голосов избирателей.
На президентских выборах 29 марта 2015 года Ислам Каримов снова одержал победу, набрав 90,39% голосов (вступил в должность 10 апреля 2015 года).