Путин прибыл в Самарканд, чтобы почтить память Каримова

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Самарканд, чтобы почтить память ушедшего из жизни президента Узбекистана Ислама Каримова.

2 сентября в Узбекистане было объявлено о кончине Каримова на 79-м году жизни после перенесенного инсульта.

Первый президент республики был похоронен 3 сентября по мусульманским обычаям в его родном городе Самарканде вблизи исторического памятника Шахи Зинда, на кладбище, где покоятся родители Каримова.

По поручению президента РФ, находившегося в эти дни во Владивостоке, российскую официальную делегацию на траурных мероприятиях возглавил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

О своем намерении почтить память Ислама Каримова в Узбекистане Владимир Путин объявил накануне в Китае, где он принимал участие в саммите "Большой двадцатки".

Ислам Каримов Каримов занимает пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого он занимал должность президента Узбекской ССР. 29 декабря 1991 года на всенародных выборах избран президентом Республики Узбекистан (вступил в должность 4 января 1992 года). За него проголосовали 86% избирателей. На общенациональном референдуме 26 марта 1995 года президентские полномочия Каримова были продлены до 2000 года ("за" проголосовали 99,6%). 9 января 2000 года был вновь избран президентом Узбекистана (91,9% голосов). 27 января 2002 года на всенародном референдуме принято решение об увеличении конституционного срока пребывания на посту президента Узбекистана с пяти до семи лет, таким образом полномочия Ислама Каримова были продлены до 2007 года. В соответствии с конституцией Узбекистана, президент может избираться не более двух сроков подряд. Однако в ноябре 2007 года ЦИК вновь зарегистрировал на предстоящих выборах кандидатуру Ислама Каримова, выдвинутую Либерально-демократической партией Узбекистана. Объяснялось это тем, что выборы будут проводиться в соответствии с новой редакцией конституции 2002 года, поэтому в случае победы Каримова его новый президентский срок следует считать первым. 23 декабря 2007 года Ислам Каримов был вновь избран президентом Узбекистана, получив 88,1% голосов избирателей. На президентских выборах 29 марта 2015 года Ислам Каримов снова одержал победу, набрав 90,39% голосов (вступил в должность 10 апреля 2015 года). Полный текст биографии