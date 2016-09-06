Шойгу: Россия видит в Боливии перспективного партнера в Латинской Америке

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Россия рассматривает Боливию в качестве перспективного партнера в Латинской Америке, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с боливийским коллегой Рейми Феррейрой.

"Рад приветствовать Вас в Конгрессно-выставочном центре парка "Патриот". Для России Многонациональное Государство Боливия - перспективный партнер в Латинской Америке", - сказал Шойгу.

Он отметил, что Россию и Боливию связывают "традиционно дружественные" отношения, которые основаны на взаимном уважении и доверии.

Шойгу рассказал Феррейре, что на открывшемся в Подмосковье международном военно-техническом форуме "Армия-2016" представлены более тысячи предприятий промышленности и конструкторских бюро. "Надеюсь, что вы найдете для себя возможность посмотреть и выбрать то, что нужно вашей армии", - сказал глава Минобороны.

Он также сообщил, что свои делегации на форум направили более 80 стран.

Форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье с 6 по 11 сентября.