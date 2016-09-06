Statoil увеличила долю в проекте австрийской OMV на шельфе Баренцева моряТЭК 6 сентября, 11:50
У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучкуПроисшествия 6 сентября, 11:22
Мирзиёев: взаимоотношения, созданные Путиным и Каримовым, будут укреплятьсяМеждународная панорама 6 сентября, 11:14
В Москве начинается проходка тоннеля от станции "Раменки" до "Мичуринского проспекта"Москва 6 сентября, 11:02
Порошенко: "нормандский формат" является единственным путем для реинтеграции ДонбассаМеждународная панорама 6 сентября, 10:55
Сбербанк подтвердил сбои в работе нескольких банкоматов в московском регионеЭкономика и бизнес 6 сентября, 10:53
Кавказский экзамен: армию России перебросили к южным границамАрмия и ОПК 6 сентября, 10:48
СМИ: Гвардиола является самым высокооплачиваемым футбольным тренером мираСпорт 6 сентября, 10:47
В Москве завершено строительство Волоколамского автодорожного путепроводаМосква 6 сентября, 10:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев возглавил Совет министров внутренних дел стран СНГ. Передача председательства от Белоруссии к России состоялась на проходящем в Санкт-Петербурге заседании Совета, передает корреспондент ТАСС.
"За время моего председательства тесно осуществлялось взаимодействие между бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории СНГ и министерствами внутренних дел. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Теперь я передаю полномочия Владимиру Колокольцеву и хочу пожелать ему успехов", - сказал глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич.
"От имени Совета министров внутренних дел государств СНГ хочу поблагодарить МВД Белоруссии за плодотворную работу, проведенную в период председательства", - сказал в свою очередь глава МВД России.
Совет министров внутренних дел государств - участников СНГ (СМВД) создан решением Совета глав государств СНГ 19 января 1996 года для взаимодействия и координации действий в борьбе с преступностью.