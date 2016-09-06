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Колокольцев возглавил Совет министров внутренних дел стран СНГ

Политика
6 сентября, 11:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, сентября. /ТАСС
Совет министров внутренних дел государств - участников СНГ (СМВД) создан решением Совета глав государств СНГ 19 января 1996 года для взаимодействия и координации действий в борьбе с преступностью
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев возглавил Совет министров внутренних дел стран СНГ. Передача председательства от Белоруссии к России состоялась на проходящем в Санкт-Петербурге заседании Совета, передает корреспондент ТАСС.

"За время моего председательства тесно осуществлялось взаимодействие между бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории СНГ и министерствами внутренних дел. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Теперь я передаю полномочия Владимиру Колокольцеву и хочу пожелать ему успехов", - сказал глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич.

"От имени Совета министров внутренних дел государств СНГ хочу поблагодарить МВД Белоруссии за плодотворную работу, проведенную в период председательства", - сказал в свою очередь глава МВД России.

Совет министров внутренних дел государств - участников СНГ (СМВД) создан решением Совета глав государств СНГ 19 января 1996 года для взаимодействия и координации действий в борьбе с преступностью.

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Колокольцев, Владимир Александрович
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