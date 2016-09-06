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Валентина Матвиенко посетит Китай с официальным визитом 7 сентября

Политика
6 сентября, 12:31 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 6, сентября. /ТАСС
Глава Совета Федерации отправится в Пекин по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяна
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ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит с официальным визитом Китай с 7 по 9 сентября. Об этом сообщается на сайте Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).

"По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяна председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Китай", - говорится в сообщении.

Член российской делегации сообщил ТАСС, что 9 сентября Валентина Матвиенко в Пекине проведет переговоры с Чжан Дэцзяном. Собеседник отметил, что в настоящее время также прорабатывается возможность встречи председателя Совета Федерации с председателем КНР Си Цзиньпином.

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