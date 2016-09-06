В Росгвардии определена окончательная структура ведомства

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Окончательная структура Росгвардии уже определена, сообщил журналистам первый заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Сергей Меликов.

"Указом президента 3 сентября окончательно принята структура ведомства. Теперь идет работа по ее созданию. Структура будет включать в себя центральный аппарат Росгвардии, семь округов войск национальной гвардии, которые соответствуют границам федеральных округов, и территориальные органы в каждом субъекте России", - сказал он.