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В Росгвардии определена окончательная структура ведомства

Политика
6 сентября, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Структура будет включать в себя центральный аппарат Росгвардии, семь округов войск национальной гвардии и территориальные органы в каждом субъекте страны
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Окончательная структура Росгвардии уже определена, сообщил журналистам первый заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Сергей Меликов.

"Указом президента 3 сентября окончательно принята структура ведомства. Теперь идет работа по ее созданию. Структура будет включать в себя центральный аппарат Росгвардии, семь округов войск национальной гвардии, которые соответствуют границам федеральных округов, и территориальные органы в каждом субъекте России", - сказал он.

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