Спикером Заксобрания Севастополя избрана Екатерина Алтабаева

Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. ВидеотрансляцияПолитика 6 сентября, 17:53
Автоматизация в газовой отраслиАвтоматизация в газовой отрасли 6 сентября, 17:51
Арбитраж комитета по этике ФИФА открыл дело против вице-президента федерации КатараСпорт 6 сентября, 17:43
Минобороны РФ: российские военные самолеты не нарушали воздушное пространство ЭстонииАрмия и ОПК 6 сентября, 17:31
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лицаОбщество 6 сентября, 17:31
Пазырыкским курганам в горах Алтая вернут первоначальный внешний видНаука 6 сентября, 17:27
Нарышкин считает, что решение о том, останется ли он спикером Госдумы, примут депутатыПолитика 6 сентября, 17:23
Turkish Airlines увеличила количество вылетов из Москвы до рекордных 11 рейсов в деньЭкономика и бизнес 6 сентября, 17:14
Мантуров: Россия может наладить обслуживание и выпуск военной продукции в ЕгиптеАрмия и ОПК 6 сентября, 17:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Председателем Заксобрания Севастополя во вторник избрана Екатерина Алтабаева, ранее исполнявшая обязанности спикера. Голосование было тайным.
"По результатам тайного голосования решили избрать Екатерину Алтабаеву председателем Законодательного собрания Севастополя", - сообщил, оглашая итоги голосования, глава счетной комиссии Юрий Соловьев. По его словам, за кандидатуру Алтабаевой проголосовало 14 депутатов, против - пять. В голосовании участвовало 19 депутатов.
Предложение по внесению кандидатуры Алтабаевой на пост спикера внес экс-спикер Заксобрания и действующий депутат Алексей Чалый. Он также сообщил, что не выдвигает свою кандидатуру на эту должность. "С учетом моего опыта я буду полезен для реализации проектов развития города без использования административного ресурса, поэтому свою кандидатуру не предлагаю", - сказал Чалый.