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Спикером Заксобрания Севастополя избрана Екатерина Алтабаева

Политика
6 сентября, 16:52 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
За кандидатуру Алтабаевой проголосовало 14 депутатов, против - пять. Голосование было тайным
Материал из 1 страницы
Екатерина Алтабаева

Екатерина Алтабаева

© Алексей Павлишак/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Председателем Заксобрания Севастополя во вторник избрана Екатерина Алтабаева, ранее исполнявшая обязанности спикера. Голосование было тайным.

"По результатам тайного голосования решили избрать Екатерину Алтабаеву председателем Законодательного собрания Севастополя", - сообщил, оглашая итоги голосования, глава счетной комиссии Юрий Соловьев. По его словам, за кандидатуру Алтабаевой проголосовало 14 депутатов, против - пять. В голосовании участвовало 19 депутатов.

Предложение по внесению кандидатуры Алтабаевой на пост спикера внес экс-спикер Заксобрания и действующий депутат Алексей Чалый. Он также сообщил, что не выдвигает свою кандидатуру на эту должность. "С учетом моего опыта я буду полезен для реализации проектов развития города без использования административного ресурса, поэтому свою кандидатуру не предлагаю", - сказал Чалый.

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