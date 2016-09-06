Спикером Заксобрания Севастополя избрана Екатерина Алтабаева

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Председателем Заксобрания Севастополя во вторник избрана Екатерина Алтабаева, ранее исполнявшая обязанности спикера. Голосование было тайным.

"По результатам тайного голосования решили избрать Екатерину Алтабаеву председателем Законодательного собрания Севастополя", - сообщил, оглашая итоги голосования, глава счетной комиссии Юрий Соловьев. По его словам, за кандидатуру Алтабаевой проголосовало 14 депутатов, против - пять. В голосовании участвовало 19 депутатов.

Предложение по внесению кандидатуры Алтабаевой на пост спикера внес экс-спикер Заксобрания и действующий депутат Алексей Чалый. Он также сообщил, что не выдвигает свою кандидатуру на эту должность. "С учетом моего опыта я буду полезен для реализации проектов развития города без использования административного ресурса, поэтому свою кандидатуру не предлагаю", - сказал Чалый.