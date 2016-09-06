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В МЧС назвали вымыслом информацию о возможном переподчинении Минобороны

Политика
6 сентября, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Официальный представитель пресс-службы напомнил. что президент утвердил планы и программы развития ведомства до 2020 года
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. МЧС России назвало вымыслом информацию, распространенную некоторыми СМИ, о возможной реорганизации и переподчинении ведомства Министерству обороны. Об этом заявил ТАСС официальный представитель МЧС РФ Алексей Вагутович.

"Эта информация, распространяемая в СМИ, является плодом воображения фантазеров. Иначе как вымыслом ее не назовешь", - сказал он.

Вагутович сообщил, что президентом и правительством РФ утверждены планы и программы развития МЧС до 2020 года. "Сейчас ведется работа над планами развития МЧС до 2030 года. Более того, впервые президентом РФ был подписан указ, устанавливающий предельную штатную численность МЧС России, впервые принят и закон о службе в Федеральной противопожарной службе", - отметил он.

По его словам, у этих ведомств разные функции и задачи. Он отметил, что МЧС было создано для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий, обеспечения пожарной безопасности. Ведомство отвечает за координацию всех служб в этой сфере.

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