Встреча Владимира Путина с членами фракции "Единая Россия". Видеотрансляция

Президент РФ Владимир Путин встречается с членами фракции "Единая Россия" в Москве.

В ходе встречи участники обсудят динамику реализации принятых общественно значимых законов, исполнение так называемых майских указов, а также озвучат предложения по разработке новых законопроектов в таких сферах как образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение и прочее.

В список приглашенных партийцев вошли спикер ГД Сергей Нарышкин, руководитель фракции Владимир Васильев, а также секретарь генсовета партии Сергей Неверов.