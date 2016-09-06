Путин призвал не доводить состояние жилья до аварийного, своевременно заниматься ремонтами

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Реализация программы расселения аварийного жилья будет продолжена, но нужно также уделять внимание текущему ремонту, чтобы объемы ветхого жилья не возрастали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с активом "Единой России".

Он напомнил, что в программе расселения было учтено 11 млн кв м жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года. "Конечно, мы должны думать о том, что делать дальше", - ответил он на предложение рассмотреть возможность продления этой программы для жилья, признанного аварийным после 2012 года.

Не множить аварийное жилье

"Чего мы точно не должны делать, это расширять количество жилья, которое попадает в разряд аварийного и ветхого, - сказал Путин. - Надо своевременно заниматься капитальными и текущими ремонтами, постоянно содержать жилье в надлежащем виде, иначе объемы этого аварийного жилья будут возрастать просто непомерными темпами".

При этом глава государства подчеркнул, что и работу по расселению жилья, уже ставшего аварийным, нужно продолжить.

"Конечно, нужно подумать, что будем делать дальше. Когда будет сформирована новая Дума, пожалуйста, выходите с предложением!" - обратился глава государства к участникам встречи.

Контроль за ходом работ

Президент обратил внимание, что примерно в 40 регионах России работа по расселению аварийного и ветхого жилья идет быстрее среднероссийских темпов, а в 35 - 38 субъектах РФ - медленнее. "Если в каких-то регионах это не получается из года в год, значит там какие-то внутренние проблемы возникали системные; они в целом известны, эти проблемы: несвоевременное выделение земельных участков, бюрократическая и бумажная волокита и так далее", - сказал Путин.

В связи с этим глава государства напомнил, что кабмин может довести дополнительно свыше 6 млрд рублей отстающим по этому показателю регионам. Пятнадцати субъектам объемы денежных средств уже полностью доведены, однако не вся работа была выполнена.

"Есть такие (регионы), которые деньги получили в полном объеме, но пока мы движения там никакого не видим. И это, конечно, вызывает вопросы, это требует очень серьезного контроля и со стороны правительства, контролирующих органов вообще, и со стороны общественных организаций. Это абсолютно точно нуждается в постоянном контроле", - подчеркнул Путин. Вместе с тем он не стал называть названия регионов, чтобы не "напрягать" сейчас их руководителей.

"Мы договорились о том, что если регион запросил эти дополнительные средства, получил их, то тогда он берет на себя дополнительные обязательства по срокам", - сказал президент, подчеркнув, что вся работа должна быть выполнена к 1 января 2017 года. "Если он (регион) эти обязательства не выполнил, тогда он должен эти деньги вернуть в фонд", - подчеркнул Путин, пояснив, что в этом случае власти соответствующего региона должны будут выполнить свои обязательства к 1 сентября 2017 года.