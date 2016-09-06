Путин призвал не доводить состояние жилья до аварийного, своевременно заниматься ремонтами

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Реализация программы расселения аварийного жилья будет продолжена, но нужно также уделять внимание текущему ремонту, чтобы объемы ветхого жилья не возрастали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с активом "Единой России".
Он напомнил, что в программе расселения было учтено 11 млн кв м жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года. "Конечно, мы должны думать о том, что делать дальше", - ответил он на предложение рассмотреть возможность продления этой программы для жилья, признанного аварийным после 2012 года.
"Чего мы точно не должны делать, это расширять количество жилья, которое попадает в разряд аварийного и ветхого, - сказал Путин. - Надо своевременно заниматься капитальными и текущими ремонтами, постоянно содержать жилье в надлежащем виде, иначе объемы этого аварийного жилья будут возрастать просто непомерными темпами".
При этом глава государства подчеркнул, что и работу по расселению жилья, уже ставшего аварийным, нужно продолжить.
"Конечно, нужно подумать, что будем делать дальше. Когда будет сформирована новая Дума, пожалуйста, выходите с предложением!" - обратился глава государства к участникам встречи.
Президент обратил внимание, что примерно в 40 регионах России работа по расселению аварийного и ветхого жилья идет быстрее среднероссийских темпов, а в 35 - 38 субъектах РФ - медленнее. "Если в каких-то регионах это не получается из года в год, значит там какие-то внутренние проблемы возникали системные; они в целом известны, эти проблемы: несвоевременное выделение земельных участков, бюрократическая и бумажная волокита и так далее", - сказал Путин.
В связи с этим глава государства напомнил, что кабмин может довести дополнительно свыше 6 млрд рублей отстающим по этому показателю регионам. Пятнадцати субъектам объемы денежных средств уже полностью доведены, однако не вся работа была выполнена.
"Есть такие (регионы), которые деньги получили в полном объеме, но пока мы движения там никакого не видим. И это, конечно, вызывает вопросы, это требует очень серьезного контроля и со стороны правительства, контролирующих органов вообще, и со стороны общественных организаций. Это абсолютно точно нуждается в постоянном контроле", - подчеркнул Путин. Вместе с тем он не стал называть названия регионов, чтобы не "напрягать" сейчас их руководителей.
"Мы договорились о том, что если регион запросил эти дополнительные средства, получил их, то тогда он берет на себя дополнительные обязательства по срокам", - сказал президент, подчеркнув, что вся работа должна быть выполнена к 1 января 2017 года. "Если он (регион) эти обязательства не выполнил, тогда он должен эти деньги вернуть в фонд", - подчеркнул Путин, пояснив, что в этом случае власти соответствующего региона должны будут выполнить свои обязательства к 1 сентября 2017 года.