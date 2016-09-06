Путин не исключает корректировки законов из "пакета Яровой"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключает корректировки законов из антитеррористического "пакета Яровой". При этом глава государства считает необходимым соблюсти два условия: обеспечить безопасность людей и подумать об интересах операторов сотовой связи.

"Нужно внимательно смотреть, что происходит с применением законов и, если мы все вместе увидим, что возможны решения, которые и задачу решат (по обеспечению безопасности), и бизнес не поставят в сложное положение, то тогда, может быть, и здесь нужно будет какие-то коррективы внести", - заявил глава государства на встрече с "Единой Россией" и экспертами.

Путин обратился к депутату Ирине Яровой как к одному из разработчиков пакета законов. "Разумеется, мы должны использовать любые техниче

При этом он подчеркнул: "Вместе с тем, если это можно сделать, не разрушая бизнес наших крупных операторов, то, конечно, нужно идти именно этим путем".

Яровая заверила, что абсолютно согласна с мнением главы государства. По ее словам, главное при обеспечении безопасности - "действовать на опережение".

"Действовать на опережение - это в том числе создавать информационный суверенитет, создавать защиту информации, наших граждан от доступа в том числе иностранных субъектов, поэтому в законе заложена норма, что два года есть у правительства, чтобы найти как раз самое умное, самое эффективное и адекватное решение, которое позволит и сохранить интересы отрасли, и защитить интересы граждан", - сказала она.

Депутат заверила: "Мы абсолютно готовы к этой работе и именно такой подход является единственно верным".

Пакет антитеррористических законов, который был принят по инициативе депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео.Изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить 6 месяцев. По запросу спецслужб они будут обязаны предоставлять эти данные.