Путин считает визит короля Бахрейна в РФ очень своевременным и важным

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает визит короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы в Россию очень своевременным и важным. Об этом он заявил, начиная переговоры с ним в Кремле.
"Сегодня очень важно поговорить о вашем видении того, что в мире происходит", - обратился Путин к Халифе. "У меня была сейчас возможность в Китае (на саммите G20) поговорить с вашими коллегами из региона, в этой связи ваш визит, ваше величество, является очень своевременным", - заявил он.
"Надеюсь этот ваш визит будет тоже плодотворным, как и наша предыдущая встреча", - сказал Путин, обращаясь к королю.