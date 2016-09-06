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Глава Севастополя намерен добиться бездефицитного бюджета к 2025 году

Политика
6 сентября, 20:09 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
При этом Дмитрий Овсянников подчеркнул, что сейчас дефицит бюджета города составляет 44%
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Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Достижение бездефицитного бюджета к 2025 году является ключевой задачей для Севастополя.

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Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, выступая во вторник на заседании Законодательного собрания города.

"Наша ключевая задача - достичь бездефицитного бюджета к 2025 году", - сказал Овсянников. При этом он подчеркнул, что сейчас дефицит бюджета Севастополя составляет 44%, при этом более половины доходов горбюджета - это внешние безвозмездные поступления.

В Севастополе на текущий год прогнозируемый общий объем доходов бюджета составляет почти 21 млрд рублей, при этом более 12 млрд рублей - это безвозмездные поступления. Расходы бюджета составляют более 30 млрд рублей.

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