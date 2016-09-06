Путин и король Бахрейна обсудили возможности ВТС двух стран

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа смог получить полное представление об образцах российской военной техники.
"Мы с вами обсуждали целый ряд возможностей для расширения нашего взаимодействия", - напомнил Путин.
"Вы хотели посмотреть возможности нашего ОПК; надеюсь, вам удалось ознакомиться с тем, что мы можем предложить нашим друзьям и партнерам, хотелось бы узнать ваше мнение о том, что вы сегодня увидели", - сказал он, открывая переговоры.
Ранее во вторник вице-премьер Дмитрий Рогозин в рамках форума "Армия-2016" представил королю Бахрейна образцы бронетехники и танков. В ходе непродолжительной экскурсии королю продемонстрировали 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие "Флокс", 152-миллиметровую самоходную гаубицу, боевую машину поддержки танков.
В беседе с Путиным Халифа заметил, что был рад посетить выставку "Армия-2016". "Действительно, мы хотели получше узнать ваши современные продукты, и с учетом этого выстраивать наши отношения, - добавил он. - Слава всевышнему, то, о чем мы договорились ранее, сейчас реализуется".
Он добавил, что Бахрейн заинтересован в расширении сотрудничества с Россией.