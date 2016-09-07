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Путин обсудит с кабмином развитие Арктики

Политика
7 сентября, 0:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Планируется также рассмотреть ряд актуальных текущих вопросов
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду очередное совещание с членами правительства РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

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© ФГУП Издатцентр "Марка"

Герои полярных льдов: "первые лица" российской Арктики

"Основной темой совещания станет развитие Арктической зоны Российской Федерации. Планируется также рассмотреть ряд актуальных текущих вопросов", - говорится в сообщении.

Общая площадь арктических владений России составляет порядка 3 млн кв. км (18% всей территории РФ), в том числе 2,2 млн кв. км суши, где проживает более 2,5 млн человек. Это менее 2% населения России и около 40% от общего населения всей Арктики.

Путин ранее отмечал, что в последние годы государство уделяет приоритетное внимание вопросам освоения и гармоничного развития Крайнего Севера, сохранения его уникальной природы, исторического и культурного наследия. Также президент неоднократно указывал на важность укрепления международного сотрудничества в регионе, подчеркивая при этом, что Россия будет сохранять приверженность мирному освоению Арктики при соблюдении собственных национальных интересов и уважении интересов других стран.

В 2014 году Путин подписал указ о сухопутных территориях Арктической зоны РФ, согласно которому российская часть Арктики включает Мурманскую, Архангельскую области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, ряд территорий Республик Коми и Якутия, Красноярского края, а также земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане. С российской Арктической зоной граничат территории четырех государств: США, Канады, Норвегии и Дании, которая владеет Гренландией.

В 2015 году в РФ была создана Госкомиссия по развитию Арктики.

Президент регулярно проводит встречи с правительством, на которых обсуждаются наиболее актуальные вопросы различного характера. По итогам совещаний составляется перечень поручений главы государства. Последнее такое заседание состоялось 10 августа, на нем обсуждались, в частности, развитие Дальнего Востока, итоги сдачи ЕГЭ и поддержка моногородов.

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