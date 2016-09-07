"Мемориал" сообщает, что Минюст начал проверять его на наличие признаков НКО-иноагента

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правозащитное общество "Мемориал" сообщает, что Минюст РФ начал внеплановую проверку его деятельности на предмет выявления признаков некоммерческой организации (НКО), выполняющей функции иностранного агента.

"По поручению Генеральной прокуратуры Министерство юстиции проводит проверку на предмет "выявления наличия (отсутствия) признаков деятельности организации в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте "Мемориала".

"В соответствии с запросом Минюста для проверки представлены документы (протоколы, отчеты о работе, списки публикаций, финансовые и банковские документы и т. д.) за четыре года общим объемом 31250 листов", - отмечается в сообщении. Проверка началась 5 сентября. Как говорится на странице "Мемориала" в социальной сети Facebook, ожидается, что ее итоги станут известны не позднее 30 сентября.

ТАСС пока не располагает комментариями Минюста и Генпрокуратуры.

Закон об НКО, выполняющих функции иностранного агента, был принят летом 2012 года. Он обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр. НКО - иностранные агенты обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. За уклонение от этого требования предусматривается штраф.

В течение почти двух лет вступление в реестр было фактически добровольным, но в начале июня 2014 года был подписан закон о принудительном включении в реестр. Согласно документу, Минюст может принудительно включать в реестр НКО - иностранных агентов организации, которые фактически являются таковыми, но не подали соответствующее заявление. Данное решение ведомства можно обжаловать в суде.