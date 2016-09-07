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"Мемориал" сообщает, что Минюст начал проверять его на наличие признаков НКО-иноагента

Политика
7 сентября, 3:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Проверка началась 5 сентября
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правозащитное общество "Мемориал" сообщает, что Минюст РФ начал внеплановую проверку его деятельности на предмет выявления признаков некоммерческой организации (НКО), выполняющей функции иностранного агента.

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"По поручению Генеральной прокуратуры Министерство юстиции проводит проверку на предмет "выявления наличия (отсутствия) признаков деятельности организации в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте "Мемориала".

"В соответствии с запросом Минюста для проверки представлены документы (протоколы, отчеты о работе, списки публикаций, финансовые и банковские документы и т. д.) за четыре года общим объемом 31250 листов", - отмечается в сообщении. Проверка началась 5 сентября. Как говорится на странице "Мемориала" в социальной сети Facebook, ожидается, что ее итоги станут известны не позднее 30 сентября.

ТАСС пока не располагает комментариями Минюста и Генпрокуратуры.

Закон об НКО, выполняющих функции иностранного агента, был принят летом 2012 года. Он обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр. НКО - иностранные агенты обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. За уклонение от этого требования предусматривается штраф.

В течение почти двух лет вступление в реестр было фактически добровольным, но в начале июня 2014 года был подписан закон о принудительном включении в реестр. Согласно документу, Минюст может принудительно включать в реестр НКО - иностранных агентов организации, которые фактически являются таковыми, но не подали соответствующее заявление. Данное решение ведомства можно обжаловать в суде.

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