Филипп Киркоров выступил в поддержку Дональда Трампа

Филипп Киркоров выступил в поддержку Дональда ТрампаПолитика 7 сентября, 7:19
Адвокат: отправка Обаме письма матерью Ярошенко логична в свете помилования узников в СШАПолитика 7 сентября, 6:44
Директор института и два его зама уволены в Кемерове из-за фото полуголых первокурсниковОбщество 7 сентября, 6:34
Дальняя авиация в рамках учений "Кавказ-2016" проверила ПВО на юге РоссииАрмия и ОПК 7 сентября, 5:04
Трое членов экипажа МКС вернулись на ЗемлюКосмос 7 сентября, 4:21
Голикова: дефицит бюджета можно сократить на триллион рублейЭкономика и бизнес 7 сентября, 3:50
Apple представит новый iPhoneЭкономика и бизнес 7 сентября, 3:19
Участники форума "Армия-2016" обсудят противодействие угрозам нацбезопасности РоссииАрмия и ОПК 7 сентября, 3:17
Суд над актером Биллом Косби начнется 5 июня 2017 годаКультура 7 сентября, 3:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Известный российский исполнитель Филипп Киркоров выступил в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщила вещательная корпорация "Би-би-си".
"Если Дональд Трамп будет президентом, отношения между нашими странами будут намного лучше, теснее, и я молюсь за это", - заявил Киркоров "Би-би-си". Певец добавил, что "две больших страны должны быть друзьями".
Киркоров также подчеркнул, что поздравит Трампа лично, если тот одержит победу на выборах.
Как отмечает "Би-би-си", Киркоров и Трамп знают друг друга с 1994 года, когда Киркоров и Алла Пугачева выступали в казино в Атлантик-Сити, которое принадлежало Трампу. Кроме того, Кирковов был одним из судей на организованном Трампом конкурсе "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году.
Президентские выборы в США пройдут 8 ноября 2016 года.
"Моя жизнь – это жизнь победителя": главные козыри Дональда Трампа