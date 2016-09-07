Филипп Киркоров выступил в поддержку Дональда Трампа

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Известный российский исполнитель Филипп Киркоров выступил в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщила вещательная корпорация "Би-би-си".

"Если Дональд Трамп будет президентом, отношения между нашими странами будут намного лучше, теснее, и я молюсь за это", - заявил Киркоров "Би-би-си". Певец добавил, что "две больших страны должны быть друзьями".

Киркоров также подчеркнул, что поздравит Трампа лично, если тот одержит победу на выборах.

Как отмечает "Би-би-си", Киркоров и Трамп знают друг друга с 1994 года, когда Киркоров и Алла Пугачева выступали в казино в Атлантик-Сити, которое принадлежало Трампу. Кроме того, Кирковов был одним из судей на организованном Трампом конкурсе "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году.

Президентские выборы в США пройдут 8 ноября 2016 года.

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