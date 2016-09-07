Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Филипп Киркоров выступил в поддержку Дональда Трампа

Политика
7 сентября, 7:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Певец уверен, что если президентом США станет миллиардер, отношения между Москвой и Вашингтоном будут намного лучше
Материал из 1 страницы
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Известный российский исполнитель Филипп Киркоров выступил в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщила вещательная корпорация "Би-би-си".

Смотрите также
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Звездный выбор: голосует Голливуд

"Если Дональд Трамп будет президентом, отношения между нашими странами будут намного лучше, теснее, и я молюсь за это", - заявил Киркоров "Би-би-си". Певец добавил, что "две больших страны должны быть друзьями".

Киркоров также подчеркнул, что поздравит Трампа лично, если тот одержит победу на выборах.

Как отмечает "Би-би-си", Киркоров и Трамп знают друг друга с 1994 года, когда Киркоров и Алла Пугачева выступали в казино в Атлантик-Сити, которое принадлежало Трампу. Кроме того, Кирковов был одним из судей на организованном Трампом конкурсе "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году.

Президентские выборы в США пройдут 8 ноября 2016 года.

"Моя жизнь – это жизнь победителя": главные козыри Дональда Трампа

Смотрите также

Опрос: Клинтон не набирает нужного числа голосов для победы на выборах
Клинтон в шутку призналась, что у нее аллергия на Трампа
Бывший советник Обамы назвал Трампа клиническим психопатом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор института и два его зама уволены в Кемерове из-за фото полуголых первокурсников
2
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
3
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
4
Минторг США расширяет санкционный список в отношении России
5
"Заходить, и срочно": кто и зачем инвестирует в экономику Крыма
6
Филипп Киркоров выступил в поддержку Дональда Трампа
7
Сборная России по футболу обыграла команду Ганы в рамках подготовки к ЧМ-2018
Темы дня
Реклама