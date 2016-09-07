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Долгов: подвижек со стороны Вашингтона в деле Виктора Бута пока нет

Политика
7 сентября, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека отметил, что российские дипломаты продолжают следить за ситуацией с осужденными в США россиянами
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Виктор Бут

Виктор Бут

© EPA/NARONG SANGNAK

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия четко сформулировала Соединенным Штатам свою позицию по ситуации с отбывающим в США тюремное заключение россиянином Виктором Бутом, однако пока никаких подвижек с американской стороны в деле его возвращения на Родину нет. Об этом заявил ТАСС уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

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"Мы свою позицию четко и неоднократно обозначали американцам. К сожалению, никаких подвижек до сих пор с их стороны мы не видели", - сказал он.

"Мы продолжаем работу (по возвращению Бута на Родину - прим. ТАСС), - продолжил дипломат. - Мы неоднократно говорили, что мы свои предложения сформулировали американской стороне, в том числе по задействованию конвенции Совета Европы 1983 года (об отбывании наказания заключенными на родине - прим. ТАСС). Она предполагает обмен заключенными, это касается и случая с Бутом, и случая с Константином Ярошенко".

Долгов отметил, что российские дипломаты продолжают следить за ситуацией с осужденными в США россиянами. "Наши консульские сотрудники находятся в контакте с Бутом, с его адвокатами, оказывают при необходимости консульское содействие, - указал Долгов. - Он по-прежнему сидит в одиночной камере, что абсолютно необоснованно и необъяснимо. Никаких для этого нет показаний, да и сами тюремные власти подтверждают, что никакой опасности он не представляет и поведение его более чем адекватное, так что содержание его в одноместной камере лишний раз показывает, что американские власти, к сожалению, продолжают нарушать права нашего гражданина".

Долгов напомнил, что даже судья Шира Шейндлин, приговорившая Бута к 25 годам заключения, позднее признала свое решение чрезмерным и неадекватным. "Так что ситуация абсолютно неприемлемая и политизированная, - подчеркнул дипломат. - Все эти факты по совокупности давно говорят о том, что необходимо освобождать их из американских тюрем. Мы эту работу продолжаем и постоянно ставим соответствующие вопросы перед американцами".

Дело Бута

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда, Бангкоке, на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия повстанческой группировке Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК), которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере 15 млн долларов.

Россиянин отбывает срок в расположенной в 500 км к югу от Чикаго тюрьме Мэрион.

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Долгов, Константин Константинович
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