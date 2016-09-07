Встреча Медведева и Обамы в Лаосе не запланирована

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Отдельная встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и президента США Барака Обамы на Восточноазиатском саммите 7-8 сентября в Лаосе не планируется, но их контакт не исключен.

Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"У нас в графике встреча с Обамой не значится", - сказал он. Однако добавил: "Я не исключаю, что какой-то контакт будет, где-то в кулуарах, может быть, и пообщаются". "Отдельной встречи не планируется", - повторил Приходько.

Встречи "на полях"

По данным вице-премьера, основной темой переговоров Медведева с президентом и премьером Лаоса станут торгово-экономические связи двух стран. "Мы в полной мере не можем быть удовлетворены их состоянием в силу и объективных, и иных причин. У нас недостаточный товарооборот, хотя поле взаимодействия в торгово-экономической сфере расширяется", - заметил Приходько.

Он отметил, что "интерес к поставкам нефтепродуктов в Лаос проявляет "Роснефть", о своей готовности участвовать в проектах добычи углеводородов заявляет соответствующее структурное подразделение "Газпрома". "Мы заинтересованы также в участии в новых ГЭС на территории Лаоса, сейчас работаем над соответствующим технико-экономическим обоснованием, но пока еще недостаточно продвинутая стадия завершения переговоров", - сказал вице-премьер. Представитель российского кабмина добавил, что Москва приветствует интерес Лаоса к сотрудничеству с отечественными компаниями - "КамАЗом", "Группой ГАЗ". Еще одним направления развития взаимодействия он назвал туризм. Пока Лаос посещают примерно 14 тыс. россиян в год.

Приходько сообщил, что с Лаосом предполагается подписание соглашения об отмене визовых формальностей (Лаос уже отменил визы для россиян, теперь РФ делает аналогичный шаг), а также "дорожной карты" по атомной энергии.

С президентом Филиппин Медведев намерен также обсудить торгово-экономические связи. "Даже несмотря на существенное сокращение по сравнению с 2014 годом, товарооборот в 2015 году составил $0,5 млрд. Будем говорить о развитии договорно-правовой базы, о сотрудничестве в энергетике, перспективах промышленной кооперации", - перечислил вице-премьер.

По его прогнозу, экономика выйдет на первый план и на переговорах с премьер-министром Новой Зеландии. "У нас не получилось в настоящий момент существенного развития, будем говорить, как возможно придать новый импульс с учетом того, что Новая Зеландия не присоединилась к экономическим санкциям Запада против России и у нее есть дополнительные шансы", - отметил Приходько.

Он напомнил, что Новая Зеландия - одна из стран, которая проявила интерес к подписанию соглашения о зоне свободной торговли с ЕврАзЭС (РФ, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). "Пока работа затормозилась, но мы не исключаем, что она будет продолжена", - уточнил заместитель председателя правительства РФ.

Темы Лаосского саммита

"На встрече в Лаосе будут рассмотрены вопросы сотрудничества в приоритетных для форума сферах финансов, энергетики и экологии, чрезвычайного реагирования, здравоохранения, образования и региональной взаимосвязанности, предстоит обсудить пути совершенствования деятельности ВАС, состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам", - сказал Приходько.

Он сообщил, что "по итогам саммита планируется одобрить ряд совместных документов, нацеленных на развитие кооперации в сфере инфраструктуры и укрепление потенциала ВАС в борьбе с актуальными угрозами региональной безопасности". "Речь, в частности, идет о декларациях ВАС по продвижению сотрудничества в области инфраструктурного развития в Восточной Азии и по вопросам миграционного кризиса и торговли людьми", - уточнил вице-премьер.

"Возможные темы, которые мы закладываем в материалы для выступления Медведева и его бесед с руководителями стран ВАС, - это ситуация на Корейском полуострове, борьба с ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая группировка), тематика изменения климата, ситуация в мировой экономике, региональная экономическая интеграция", - сказал представитель российского правительства.

По его словам, Москва рассматривает ВАС "как ключевой элемент новой системы международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которая должна адекватно учитывать современные реалии и отвечать интересам всех без исключения государств". "Форум, по нашему мнению, должен играть ключевую роль в выработке концептуального видения обустройства АТР прежде всего в сфере политики, безопасности, способствовать развитию реального сотрудничества в области транспорта, энергетики, финансов, образования, здравоохранения, в области чрезвычайного реагирования", - уточнил Приходько.

Он добавил, что РФ выступает за укрепление организационных начал работы ВАС. Одно из российских предложений, которое, возможно, прозвучит во Вьентьяне, - "создание института так называемых секторальных помощников старших должностных лиц по приоритетным направлениям деятельности форума - энергетика, финансы, образование, здравоохранение, чрезвычайное реагирование".

"Россия рассматривает ВАС в качестве ключевой площадки для решения вопросов строительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе транспарентной, открытой и всеобъемлющей системы равной и неделимой безопасности, основанной на неукоснительном соблюдении международного права, взаимном доверии, принципах мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой", - подчеркнул Приходько. По его словам, Москва исходит из того, что "данный форум способен взять на себя ведущую роль в разработке единых для всех государств "правил игры" в регионе".

Представитель российского кабмина обратил внимание на необходимость дальнейшего продвижения в ВАС запущенного по инициативе России диалога по вопросам формирования региональной архитектуры безопасности. Уже прошло пять раундов соответствующих консультаций, следующая встреча намечена на 2017 год в Таиланде. "Рассчитываем на продолжение конструктивной дискуссии с тем, чтобы в перспективе выйти на всеобъемлющий межгосударственный документ о безопасности в регионе. Такая работа должна вестись поэтапно, в комфортном для всех темпе", - заявил Приходько.

Он отметил важность и экономического взаимодействия со странами ВАС. Так, на взгляд вице-премьера, "перспективной представляется тематика региональной взаимосвязанности, как с учетом работы по модернизации транспортно-логистической инфраструктуры в российских регионах, так и принимая во внимание процессы укрепления Евразийского экономического союза, его сопряжения с китайской инициативой Экономического пояса Шелкового пути и реализации предложения президента РФ о формировании Евразийского экономического партнерства с участием ЕврАзЭС, ШОС и АСЕАН".

"Последовательно развивается взаимодействие со странами-участницами ВАС в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. Готовятся новые российские инициативы в этой сфере", - констатировал Приходько, добавив, что "оказывается поддержка деятельности Альянса лидеров АТР против малярии". "Россия настроена на эффективное равноправное взаимодействие с партнерами в ВАС, продвижение в форуме широкой объединительной повестки дня в интересах обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в АТР", - заявил Приходько.

О саммите

7-8 сентября во Вьентьяне (Лаос) председатель российского правительства примет участие в 11-м Восточноазиатском саммите (ВАС) по поручению президента РФ Владимира Путина. ВАС объединяет 10 стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также диалоговых партнеров - Россию, Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корея, США и Японию. По данным Приходько, на саммите на уровне глав государств будут представлены Бруней, Индонезия, Филиппины, США, Республика Корея, Мьянма, на уровне глав правительств - Россия, Япония, Новая Зеландия, Сингапур, Китай, Индия, Вьетнам, Малайзия, Лаос, Австралия, Камбоджа, Таиланд.